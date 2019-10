Marshmello and Lana Del Rey to Headline Thursday & Saturday Night Yasalam After-race Concerts at 2019 Abu Dhabi Grand Prix

Harry e Meghan, dal Sudafrica la denuncia contro Mail on Sunday

Roma, 2 ott. (askanews) - Ultimo giorno in Sudafrica per il duca e la duchessa di Sussex, Harry e Meghan. La coppia reale ha visitato un polo di imprenditori nel centro di Johannesburg. Meghan si è ricongiunta con il marito Harry in Sudafrica, dopo il viaggio del duca in Namibia. La coppia è ricomparsa sorridente dopo la dura dichiarazione del principe che accusa i tabloid inglesi di aver ...