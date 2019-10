La rivoluzionaria tecnologia delle ricerche di mercato basate sull'intelligenza artificiale di machineVantage vince il premio Ogilvy

Scompare Jessye Norman, grande diva dalla voce incomparabile

Roma, 1 ott. (askanews) - Tecnica e intonazione perfetta, uno strumento incomparabile; Jessye Norman se ne è andata a 74 anni. In queste immagini del Metropolitan di New York che le ha pubblicate per celebrarla, è Sieglinde nel Siegfried di Richard Wagner; ma la grande artista ha cantato un vasto repertorio romantico e barocco spaziando da Strauss a Purcell. Nata in Georgia nel Sud degli Stati ...