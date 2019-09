PENNY MARKET E #NONCIFERMA NESSUNO DI LUCA ABETE, INSIEME PER BANCO ALIMENTARE

(Milano, 27/09/2019) - Forniti 10.000 pasti completi a Fondazione Banco Alimentare Onlus

Milano, 27/09/2019 - Si è svolta oggi, in Piazza Duomo a Milano, la conferenza stampa della cerimonia di consegna dei 10.000 pasti completi al charity partner Fondazione Banco Alimentare Onlus, raccolti dalla community di #NonCiFermaNessuno e messi a disposizione da PENNY Market Italia.

All’evento hanno partecipato Luca Abete, inviato di Striscia la Notizia, ideatore ed anima del progetto motivazionale universitario #NonCiFermaNessuno, Giovanni Bruno, Presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus e Bruno Bianchini, Direttore Marketing strategico di PENNY Market Italia da tre anni food donor dell’iniziativa.

Proprio in piazza del Duomo, cornice perfetta per celebrare l’edizione 2019 di #NonCiFermaNessuno, Banco Alimentare ha allestito per l’occasione una mostra fotografica, che ripercorre con immagini suggestive gli ultimi 30 anni della propria attività,.

#NONCIFERMANESSUNO è un progetto motivazionale nato nel 2014 da un’idea di Luca Abete che si concretizza in un tour universitario volto a spronare e motivare i giovani ragazzi per spingerli a provare, rischiare e costruire il proprio futuro. Ancora una volta, per #NonCiFermaNessuno, è stata centrale la collaborazione tra Banco Alimentare e PENNY Market per garantire un aiuto concreto a migliaia di famiglie in difficoltà. Dopo i 15.000 chili di riso donati nel 2017, e i 20.000 kit merenda del 2018, quest’anno PENNY ha donato 50.000 porzioni di beni alimentari base.

La conferenza è stata l’occasione per rivivere e capire, grazie al contributo dei creatori e protagonisti di questa straordinaria iniziativa, i momenti – e le emozioni – che hanno caratterizzato questo “viaggio” che nessuno vuol fermare; e già si parla della prossima edizione.

Al termine della conferenza stampa c’è stata la consegna dei beni alimentari componenti i 10.000 pasti completi (10.000 porzioni da 100gr. di pasta, 10.000 porzioni da 50 gr. d salsa di pomodoro, 10.000 porzioni da 100 gr. di carne in scatola, 10.000 porzioni da 50 gr. di cannellini, 10.000 porzioni da 50 gr. di crackers) presso la sede dei magazzini del Banco Alimentare, in Via Giovanni XXIII, 17, 20053 Taccona, Muggiò (MB).

PENNY MARKET

Penny Market, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. L'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio italiano con 373 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Penny Market propone anche una linea di prodotti a marchio proprio. Per ulteriori informazioni: www.pennymarket.it

Informazioni su REWE Group

La cooperativa REWE Group è un gruppo leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Nel 2017, la società ha generato entrate esterne totali per circa 58 miliardi di euro. REWE Group, una società fondata nel 1927, impiega oltre 345.000 persone e gestisce 15.300 negozi in 22 paesi europei.

Le sue linee di vendita comprendono supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA e MERKUR, dal discount PENNY e dai negozi di toom DIY. La società gestisce anche minimarket (REWE To Go) e le attività di e-commerce REWE Lieferservice, ZooRoyal, Weinfreunde e Kölner Weinkeller. Il marchio DER Touristik comprende i tour operator ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo ed Exim Tours e oltre 2.400 agenzie di viaggio (tra cui DER Reisebüro, DERPART e partner di cooperazione), l'hotel catene lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol e Playitas Resort, nonché l'operatore diretto clevertours.com.

