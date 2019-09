Focus Mo: arriva il nuovo portale per la comunicazione di agenzie, aziende, eventi e campagne media

(Milano, 26 settembre 2019) - Tutto sulle campagne media in TV ed Online. Marketing e comunicazione sul web si fondono in sintesi inedite, talvolta innovative, ma molto più spesso inevitabili per far breccia nel target di riferimento.

La preminenza del contenuto è una costante. La varietà di forma in cui viene proposto non ha fatto che esaltarne l’efficacia, tanto che l’aforisma coniato da Bill Gates a metà degli anni ’90 è oggi ancora più attuale: “Content is the King”.

Ma a chi affidarsi per dare spazio ai propri contenuti? Focus Mo, Mediaon line, è la piattaforma digitale che sviluppa le iniziative di comunicazione di agenzie e aziende, ma sostiene anche campagne media, eventi e altri progetti e approfondimenti.

Su focusmo.it viene offerto un contesto di qualità, dove le aziende hanno la possibilità di fornire visibilità alle proprie attività, progetti e alla narrazione dei valori che guidano il loro posizionamento sul mercato.

Social network e sito aziendale non sono più sufficienti per veicolare con incisività il proprio messaggio sulla Rete. E se il ricorso a un blog è d’aiuto, sono le strategie di digital PR ad acquisire sempre maggiore rilevanza nel panorama della web communication.

Sul web del resto corre una quota rilevante della reputazione aziendale, quanto meno per tantissime realtà imprenditoriali. Una considerazione che ha indotto un numero crescente di manager e CEO a riflettere sul valore della comunicazione digitale e investire in questo ambito.

Non si tratta solo di entrare in contatto con le community che sono considerate rilevanti nella prospettiva dell’impresa o dell’evento che si sta programmando. Grazie a mirati interventi comunicativi è possibile instaurare rapporti con nuovi partner commerciali e organi di stampa.

Focus Mo, Media on line, è una piattaforma creata e amministrata dalla Fattoretto Srl, l’agenzia veneziana operativa da anni nel mondo del digital marketing e specializzata in consulenza SEO e digital PR.

Ufficio Stampa Fattoretto srl

Agenzia SEO Digital PR

www.massimofattoretto.com