Systech Introduces Its Revolutionary Digital Brand Protection Suite

Brexit, negoziatore Ue giudica difficile una soluzione con Londra

Londra, 23 set. (askanews) - Un accordo appare "difficile". Più che una previsione, sembra già una condanna. Michel Barnier, negoziatore dell'Unione Europea sulla Brexit, vede molto in salita il raggiungimento di un deal con la Gran Bretagna, nonostante le nuove proposte fatte da Londra. Per lui insomma il no deal è quasi sicuro, o molto reale come aveva già detto Jean-Claude Juncker. Non solo. ...