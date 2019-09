Arctech Solar Deepens Its Global Expansion by Successfully Entering Kazakhstan Market

Scissione PD, Bindi: "Non e' mai un bene, ma non mi sono mai fidata di Renzi"

(Agenzia Vista) Roma, 23 settembre 2019 Scissione PD, Bindi non e' mai un bene, ma non mi sono mai fidata di Renzi La direzione nazionale del Partito Democratico, riunita dal segretario Nicola Zingaretti per fare il punto sulla situazione politica attuale. E' la prima riunione dopo l'uscita dal partito di Matteo Renzi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev