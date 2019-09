Arval Italia è "Sulla Strada Giusta"

(Milano, 19 settembre 2019) - Nascesullastradagiusta.it, il nuovo blog della società leader nel noleggio a lungo termine e nei servizi di mobilità, parte del gruppo BNP Paribas, recentemente premiata come migliore banca al mondo per la finanza sostenibile nell’ambito degli Euromoney Awards for Excellence 2019. Mobilità sostenibile, sicurezza stradale, innovazione ed economia positiva i temi protagonisti

Milano, 19 settembre 2019 - In occasione dell’edizione 2019 della EUROPEAN MOBILITY WEEK che, dal 2002, promuove iniziative per migliorare la qualità della vita, incentivando la mobilità green e sperimentando nuovi modi di affrontare le sfide della vita urbana, Arval Italia, società leader nel noleggio a lungo termine e nei servizi di mobilità, lancia “Sulla Strada Giusta”, il nuovo blog dedicato alla sostenibilità sociale e ambientale.

Sullastradagiusta.it è un contenitore di notizie, articoli e interviste legati alla mobilità sostenibile, green e sicura, ma anche all’ambiente e all’economia positiva, temi al centro della politica di Corporate Social Responsibility di Arval.

Il blog nasce come naturale evoluzione del progetto “Sulla Strada Giusta”, nato nel 2014 per sostenere il prezioso lavoro svolto dalla Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, a supporto di una struttura di eccellenza per la cura dei bambini e centro di riferimento nazionale per l'elevata complessità pediatrica. Per la Fondazione Meyer, dal 2014, Arval ha raccolto, con il sostegno di aziende e privati, oltre 260.000 euro, destinati al sostegno e allo sviluppo di progetti legati alla simulazione pediatrica e alla neuro-ortopedia con l'acquisto di attrezzature, e al Trauma Center pediatrico, che cura ogni anno 8.000 bambini, vittime, per la maggior parte, di incidenti stradali.

Essere “Sulla Strada Giusta”, per Arval, significa rispondere all’esigenza di operare concretamente per gestire il cambiamento, integrando all’interno del proprio business i valori legati alla sostenibilità e avendo un ruolo da precursore nel contribuire ad affrontare le sfide e i nuovi scenari della società. Questo si traduce nell’impegno ad adottare scelte intelligenti e comportamenti virtuosi, guidati dall’innovazione, sviluppare collettivamente una cultura di “impatto positivo” e di ascolto del territorio e delle sue persone.

Il blog si inserisce in questo percorso, rappresentando l’impegno di Arval nel porsi come un attore positivo della società e punto di riferimento di un settore, quello della mobilità, che sta vivendo una fase di profonde trasformazioni.

“Con più di 200.000 veicoli di Arval Italia che circolano sul territorio italiano, abbiamo la responsabilità di fare qualcosa perché il nostro impatto nella realtà in cui operiamo sia positivo” spiega Alessia Pedersini, Marketing, Communication & CSR Director di Arval Italia. “Nella nostra attività quotidiana, ci impegniamo a favore di una mobilità sempre più pulita e sicura, favorendo l’adozione di soluzioni di trasporto che siano al contempo sostenibili ed efficaci. Con questo blog, vogliamo raccontare alcuni esempi concreti di buone pratiche e intendiamo portare avanti un’azione di sensibilizzazione su questi temi, che sono di grandissima attualità”.

Inoltre, con il blog sullastradagiusta.it sarà possibile sostenere, attraverso donazioni, la Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer e i suoi progetti a favore della fascia di popolazione per definizione più indifesa, i bambini.

Sara Marenzi -sara.marenzi@arval.it - +39 331 6761835 Martina Tamanti - martina.tamanti@arval.it - +39 340 9343046

