Betting on sports 2019 - Hall of Fame panel: Fabio Schiavolin consegna il premio alla carriera ad Armin Sageder di PBS

(Londra, 19 settembre 2019 ) - L’ad di Snaitech - che aveva ricevuto lo stesso riconoscimento lo scorso anno - si è confrontato con i membri della Hall of Fame sugli ultimi sviluppi dell'industria del gaming mondiale e sulle prospettive e opportunità future.

Londra, 19 settembre 2019 – Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech ha discusso dell'evoluzione dell'industria mondiale del gaming nel corso del "Hall of Fame Panel", a “Betting On Sports", l’evento internazionale per l’industria delle scommesse e del gaming, in scena dal 17 al 20 settembre all’Exhibition Center Olympia a Londra. Tra i temi al centro del dibattito, l’evoluzione comportamento degli scommettitori, le prospettive del mercato americano alla luce delle ultime liberalizzazioni, il futuro del retail e il ruolo chiave dell'omnicanalità.

Nel corso dell'incontro londinese, Fabio Schiavolin ha consegnato un premio internazionale alla carriera a Armin Sageder, Ceo di Playtech BGT Sports (PBS). Un riconoscimento che rimane all'interno del gruppo, visto che era stato proprio l'Ad di Snaitech a ricevere lo stesso riconoscimento dodici mesi fa, grazie alla significativa esperienza e allo straordinario percorso professionale.

All' “Hall of Fame Panel” erano presenti anche Mark Blandford, Founder Sportingbet; Norbert Teufelberger,Co-founder Bwin; Richard Flint, Former CEO Sky Betting & Gaming; Armin Sageder, CEO Playtech BGT Sports.

Davanti a una platea particolarmente qualificata, Schiavolin ha illustrato il “modello Snai”, basato su una strategia multichannel che mette il giocatore al centro dell’esperienza di gioco, interagendo in piena autonomia anche con il proprio device. “A nostro avviso gli operatori vincenti – ha spiegato – sono quelli che concepiscono il gioco come una forma di intrattenimento a 360 gradi, con un’offerta varia ed efficace. La sempre maggiore diffusione del gioco live e le scommesse virtuali hanno rappresentato le novità del comparto delle scommesse negli ultimi anni: oggi, grazie ad un uso sempre più estensivo del canale mobile i giocatori hanno cambiato notevolmente il loro approccio diventando sempre più sofisticati ed esperti conoscitori di statistiche e informazioni indispensabili a costruire i pronostici. In quest’ottica anche gli aspetti di intrattenimento e gamification diventano concetti chiave per pensare al futuro della scommessa sportiva. L’auspicio per il futuro è che, pur nelle logiche di un mercato altamente competitivo, gli operatori riescano a lavorare in sinergia per migliorare l’immagine dell’industria del gioco rinunciando a politiche aggressive e riconducendo il comparto verso i valori della passione e della sfida, del forte legame con lo sport e dell’intrattenimento. In questo contesto è fondamentale il ruolo degli operatori nel costante indirizzo verso il gioco responsabile: il nostro impegno è focalizzato quotidianamente in questa direzione anche attraverso strumenti concreti di autolimitazione a supporto della sua esperienza di gioco”.

Non è mancato un accenno alla situazione italiana, caratterizzata da un mercato di riferimento ampio, ben regolamentato ed evoluto, ma ultimamente penalizzato da decisioni prese in sede politica. A livello nazionale, questo si è tradotto in un progressivo aumento della tassazione, mentre sul piano locale si sono moltiplicate leggi e regolamenti tesi a limitare pesantemente il business.

