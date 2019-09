Studio legale Mazzotta, nel cuore di Milano un centro d’eccellenza nella responsabilità medica

(Milano, 18 settembre 2019) - Milano, 18 settembre 2019 - L’avvocato Alessio Mazzotta guida con successo da anni il proprio studio legale nel centro storico di Milano, portandolo verso l’eccellenza nel settore della responsabilità medica.

Il tema della responsabilità medicaè delicato quanto attuale e in continuo aggiornamento, come testimoniato dalle numerose sentenze che modificano, in parte, la normativa vigente.

Lo Studio legale Mazzotta, con pluriennale esperienza nel settore della responsabilità medica, ha saputo aggiornarsi e interpretare le sentenze in maniera corretta e proficua per i propri clienti. Questa expertise trova concreta applicazione non solo nell’assistenza e consulenza legale ai pazienti di ospedali pubblici o cliniche private che possono aver subito un danno (e necessitano di un risarcimento), ma anche ai medici e professionisti sanitari che potrebbero essere coinvolti in una causa giudiziaria.

Nel primo caso, gli avvocati esperti di responsabilità medica studiano il tuo caso, isolando il problema - consenso informato, errore diagnostico, prognostico o terapeutico - guidandoti verso la sua risoluzione attraverso la prassi legalmente più corretta.

In caso di necessità di assistenza legale per accertare la responsabilità civile del medico o la responsabilità penale del medico, lo Studio legale Mazzotta - grazie alla propria competenza nel settore - può fornirti la giusta consulenza legale, studiando una soluzione ad hoc per il tuo caso.

Tra i vantaggi di affidarsi allo Studio legale Mazzotta si possono annoverare:

● Professionalità ed esperienza: l’avvocato Alessio Mazzotta ha fondato il proprio studio legale per dare vita ad un polo di eccellenza nel cuore di Milano che fosse capace di dare supporto ai propri clienti in un settore così discusso e dinamico come quello della responsabilità medica. Grazie all’esperienza maturata nel settore, il team costruito è in grado di offrirti il supporto necessario, realizzando una soluzione sartoriale;

● Approccio consulenziale: per lo Studio Legale Mazzotta occuparsi di responsabilità medica non significa applicare in maniera asettica il diritto o le sentenze relative alla responsabilità civile o penale del medico, o quelle che riguardano le differenti tipologie di errore medico. Con il proprio approccio consulenziale, l’avvocato Mazzotta ed il suo gruppo di collaboratori esperti in materia, analizzano con cura ogni problema del caso, affinando la soluzione più rapida e meno costosa per il cliente.

● Studio multidisciplinare: accanto ad una notevole esperienza nel settore della responsabilità medica, lo Studio Legale Mazzotta può contare su un team che copre differenti aree di competenze (quali ad esempio il diritto civile, il diritto penale ed il diritto del lavoro), favorendo l’interdisciplinarietà e lo scambio.

Alessio Mazzotta e gli avvocati dello Studio Legale Mazzottalavorano all’unisono per garantire e tutelare i diritti costituzionalmente garantiti: salute, vita, lavoro, famiglia, eguaglianza libertà personale e di pensiero.

Per informazioni:

Studio Legale Mazzotta

Web: https://www.avvocatomazzotta.com/

Email: alessiomazzottalegale@gmail.com

Tel.: 02.49480569

Cell. 339.8527988