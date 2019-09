CHAMPIONS LEAGUE: DAI BOOKIES SEMAFORO VERDE PER INTER E ATALANTA. JUVE E NAPOLI IN SALITA CONTRO ATLETICO E LIVERPOOL

(Roma 17 settembre 2019) - Primo turno della fase a gironi per le quattro italiane in Champions. Secondo Planetwin365 ampiamente avanti i nerazzurri contro Slavia Praga (1,50 la vittoria). Per i quotisti sarà 1-1 sia a Napoli sia a Madrid

La Champions torna a far sognare i tifosi di tutto il mondo e, mentre Inter, Napoli, Juventus e Atalanta iniziano il loro cammino europeo, i quotisti fanno i conti con le previsioni di questa prima giornata della fase a gironi.

Permangono i dubbi per la formazione di Sarri: la squadra bianconera ha subìto tre infortuni a Firenze e potrebbe scendere in campo senza il trio Costa, Pjanic e Higuain. Nonostante questo, la Juventus sembra intenzionata a portarsi a casa una vittoria, per inaugurare al meglio il percorso. Gli analisti di Planetwin365, però, favoriscono l’Atletico (2,47), sconfitto sabato in campionato contro il Real Sociedad e con il vantaggio della prima in casa. Anche la Juve, dopo il pareggio contro la Fiorentina, arriverà con animo agguerrito, nonostante lo svantaggio pronosticato dai bookies (3,25). Forse anche per questo il risultatopiù atteso è l’1-1 (6,48). Sui marcatori, da un lato Joao Felix (3,25), dall’altro il suo idolo CR7, molto più vicino al gol (2,50). La Juve rimane comunque tra le favorite ad arrivare fino in fondo alla cavalcata europea (6,50), precisamente al terzo posto dopo Barcellona (6,00) e Manchester City (4,65). Ad ogni modo, per questo primo atto i tifosi danno ragione a Planetwin365: il 39% scommette sull’Atletico Madrid, rispetto al 29% che si fida del 2. In mezzo, sempre in virtù dell’1-1 pronosticato dai quotisti, il 32% rimane sul pareggio.

L’Atalanta sente per la prima volta nella sua storia il celebre inno dei Campioni e, dopo il quasi tutto esaurito del Maksimir, affronta la squadra che in Champions ha perso le ultime 11 di fila, la Dinamo Zagabria. Dopo la buona vittoria contro il Genoa, la squadra di Gasperini incontra anche i prevedibili favori del pronostico: 2,16 vittoria Atalanta, 3,64 Dinamo Zagabria. Di pari passo anche qui il parere dei tifosi, sulla scìa dell’entusiasmo di questo storico traguardo atalantino: per il 44% sarà indubbiamente segno 2, contro il 26% che decide di dare fiducia alla Dinamo Zagabria. Il pareggio, infine, è l’ipotesi più plausibile per il 30% degli scommettitori, oltre ad essere il risultato più probabile (1-1) anche per Planetwin365 nonostante i favori per i nerazzurri di Bergamo.

A parte i primi 90’, i bookies guardano anche al passaggio della fase agironi e piazzano l’Atalanta al secondo posto del Gruppo C (8,00), pur debitamente lontano dalla big, Manchester City (1,13). Per il Gruppo D, invece, la Juve guida i pronostici con una quota di 1,55, davanti ad Atletico Madrid (2,45), Bayer Leverkusen (16,00) e Lokomotiv Mosca (75,00).

Completano il quadro Inter e Napoli, in campo stasera rispettivamente contro Slavia Praga e Liverpool (tra l’altro dietro la Juve per la corsa al titolo, con una quota di 8,00). Per i nerazzurri compito facile non solo sulla carta, ma anche sulla lavagna di Planetwin365: la vittoria dei cechi a San Siro pagherebbe 7 volte la posta. Il Napoli, invece, se la dovrà vedere con i campioni in carica, protagonisti di una strepitosa corsa alla coppa l’anno scorso. Tutto il supporto del pubblico partenopeo potrebbe non servire a ribaltare quello che secondo Planetwin365 sarà, nella migliore delle ipotesi, un punto ciascuno (1-1 è il risultato più probabile anche al San Paolo, quotato 7,53), nella peggiore un passo falso in ottica passaggio del girone, con il Liverpool vincente a 2,38, esito verso il quale si è già espresso il 40% dei tifosi.

