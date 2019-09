Jolywood to Power Full-electric Heavy Truck With Solar Energy Storage System

D'Amico: con ELT si aprirà un periodo grandioso per l'astronomia

Roma, 10 set. (askanews) - I telescopi estremamente grandi, con specchi dai 20 ai 40 metri di diametro, consentiranno agli astronomi di spingersi sempre più lontano e indietro nel tempo, verso le origini dell'Universo. Di questa nuova generazione di telescopi si parla in questi giorni a Roma dove l'Accademia dei Lincei ospita dal 9 al 13 settembre il convegno "Extremely Big Eyes on the Early ...