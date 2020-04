Rieti, addio a Myriam Ponziani Rosati storica professoressa del Varrone ed ex consigliera comunale

È morta Myriam Ponziani Rosati, storica docente del Liceo Classico “Varrone” di Rieti. Una notizia che ha colpito tutti, colleghi ed ex alunni. In tanti, infatti, la ricordano per la sua grande preparazione e il suo essere severa ma giusta. Ha fatto innamorare della letteratura tutti i suoi studenti. Amava Dante e la Divina Commedia e, anche dopo essere andata in pensione, è rimasto un punto fermo e di riferimento per la cultura cittadina. Una donna e un’insegnante irripetibile la definiscono gli ex alunni nei loro ricordi su Facebook: “Ciao Myriam e grazie”.

Anche il sindaco Antonio Cicchetti ha voluto ricordare Myriam Ponziani Rosati per il suo impegno politico essendo stata consigliere comunale del Msi – Dn dal 1980 al 1985.

"Donna di forte personalità, di straordinaria cultura e di raro fascino intellettuale fu un pilastro dell’insegnamento umanistico al Liceo Classico “Marco Terenzio Varrone”. Fedele al suo credo, si impegnò in politica per una breve stagione. Vi portò il bagaglio del Suo sapere e della Sua esperienza che trasfuse in interventi di altissimo livello rimasti memorabili nel consesso cittadino. Ai familiari giungano le più sentite condoglianze" il ricordo sui social del sindaco Antonio Cicchetti.