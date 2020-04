Coronavirus, guanti e gel disinfettante alla Asl: il grande cuore degli infermieri di Rieti

Il grande cuore degli infermieri reatini non si ferma alle cure nei confronti di chi soffre. Non solo in trincea, a combattere il Covid 19. “Gli infermieri non sono eroi”, ma dimostrano ancora una volta la loro grande generosità e lo straordinario spirito di servizio che da sempre li caratterizza nella vicinanza a chi soffre. Caratteristiche oggi, nell’emergenza sanitaria abbattutasi sul nostro paese, venute finalmente alla luce in tanti episodi di autentico “eroismo sanitario” in cui molti di loro si sono contraddistinti, sino a dare addirittura la vita per assistere i malati. L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti ha deciso infatti di donare alla Asl guanti in lattice e gel disinfettante da mettere immediatamente a disposizione dei sanitari che ne hanno bisogno ed, in particolare, proprio di quei reparti oggi in secondo piano per via dell’emergenza e che si trovano spesso sguarniti di tali importantissimi dispositivi di protezione individuale, perlopiù dirottati quasi integralmente verso i centri “Covid”.