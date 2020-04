Coronavirus, l'opposizione: "Bonus di 200 euro non solo ai ristoratori"

Il Comune di Poggio Mirteto ha previsto un bonus una tantum di 200 euro da destinare ai ristoratori, come ha reso noto nei giorni scorsi l'assessore alle Attività produttive Andrea Colli. A commentare questa iniziativa Alberto Del Santis, del gruppo di minoranza "Noi per Poggio Mirteto", facendo presente che le categorie da aiutare sarebbero però molte. "L'iniziativa dell'assessore Colli di aiutare i ristoratori tramite un contributo di 200 euro è certamente una cosa positiva. - spiega De Santis - Meno positiva però è la considerazione che al momento si sia pensato soltanto ad una categoria, senza tratteggiare un intervento di più ampio respiro da concretizzarsi al più presto. L'assessore Colli sa bene quante difficoltà stanno incontrando i tanti nostri concittadini, piccoli e piccolissimi imprenditori operanti in tutti i settori della nostra economia. Chiediamo all'assessore Colli di poter contribuire all'elaborazione di un piano di intervento che tenga conto, certamente, della limitatezza delle risorse disponibili, ma anche di tutte le categorie di piccolissimi imprenditori e operatori dei vari settori presenti sul nostro territorio. Aspettiamo di essere convocati in commissione al più presto, - conclude De Santis - come concordato nell'ultimo consiglio comunale, per poter dare il nostro contributo". Non resta che aspettare nuovi sviluppi.

Elisa Sartarelli