Coronavirus, la denuncia della cooperativa Le chimere: "Posti di lavoro a rischio per servizi non attivati"

A causa dell'emergenza Coronavirus la cooperativa sociale Le Chimere sta vivendo un momento difficile. "Questo è lo sfogo del presidente di una cooperativa sociale che ha da sempre agito con rispetto nei confronti dei propri dipendenti, degli enti committenti e degli utenti dei servizi che eroga - esordisce Lucia Chiancone -. In questo periodo di emergenza, in cooperativa si lavora notte e giorno per trovare le soluzioni per i dipendenti a casa, per rimodulare servizi e garantire ai dipendenti che svolgono servizi essenziali di poterlo fare in sicurezza. I vari decreti del presidente del Consiglio sembrano tutelare il lavoro di tutti, ma i conti con la realtà sono altri. Il servizio di assistenza scolastica agli alunni con disabilità viene erogato da educatori professionali plurispecializzati che mettono al servizio della scuola le proprie competenze e si adeguano alle esigenze delle scuole (giorni e orari). In questo periodo le scuole svolgono la didattica a distanza e, poiché l'art.48 del DpCM cura Italia e le linee guida ministeriali e regionali ce lo consentono, è stato proposto ai vari enti di poter continuare ad "assistere" i bambini a distanza, supportando la scuola e le famiglie, cercando di mantenere la relazione nell'unico modo possibile in questo momento, quello virtuale. Alcuni enti hanno abbracciato e sostenuto questa proposta, alcuni istituti scolastici l'hanno caldamente richiesta. Bambini e ragazzi continuano a mantenere il rapporto con i propri educatori, creano, studiano e si divertono a distanza. Il lavoro degli educatori è riconosciuto e valorizzato". Però le cose non vanno sempre in questo modo. "Molti enti non hanno accolto la proposta, - continua la presidente - sospendere questo servizio è un modo per risparmiare. Molte scuole non hanno accolto questa proposta, meglio conservare le ore per quando la scuola ricomincerà. E bambini e ragazzi? E gli educatori? I primi non godranno del supporto di persone a loro vicine da sempre, i secondi nella più positiva delle ipotesi andranno in cassa integrazione. Sono tutti educatori, solo che afferiscono ad enti diversi. Alcuni continueranno a lavorare regolarmente, altri no. Alcuni sono stati più fortunati, altri meno. Come presidente ho combattuto, mi sono esposta, ma poi mi sono arresa all'evidenza".

Elisa Sartarelli