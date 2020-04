Coronavirus, il messaggio di auguri del sindaco: "Riusciremo a superare questo momento"

Una Pasqua diversa. Per tutti difficile, per molti dolorosa. Il Coronavirus ha sconvolto la vita dei reatini e il messaggio del sindaco Antonio Cicchetti per queste festività è tutti improntato sulla speranza e sul rispetto delle regole per non sprecare i sacrifici fatti fini a oggi. “Auguri a tutti. Sono auguri velati di mestizia per quanto accade in Italia, per i morti di cui è stata disseminata la nostra Penisola in conseguenza del Coronavirus. Ma vogliono anche essere auguri irrobustiti da una potente carica di ottimismo che appartiene al popolo italiano in virtù di una grande storia. Abbiamo comunque un grande bagaglio di risorse culturali al quale fare riferimento. Una grande ampolla di acqua pura, incontaminata, laicamente benedetta che è la nostra grande storia. A quella possiamo fare riferimento nei momenti di bisogno. Il popolo italiano riesce nelle situazioni più difficili a riprendere la strada maestra. E’ questa la nostra forza, è questa la nostra potenza inattaccabile, a questo dobbiamo far riferimento ogni volta che la storia ci sospinge in un angolo di grande difficoltà. Con buona volontà, con capacità, con caparbietà riusciremo a superare il momento attuale. Ad una condizione: quella di non sprecare tutti i sacrifici fatti fino ad oggi. Dobbiamo ancora stare attenti, dobbiamo ancora osservare quello che la scienza medica ha affidato al potere ordinatorio dei politici per poter arrivare a riveder le stelle. Auguri per vivere bene questo momento, nella speranza di arrivare quanto prima a un risultato che sta a cuore a tutti noi. Non è facile, soprattutto per chi è nella posizione mia e di altri, dover chiedere alle persone di rinunciare per un periodo lungo, ma abbiamo la consapevolezza che solo attraverso l’osservanza di certe disposizioni possiamo riuscire ad abbreviare tempi che altrimenti potrebbero prolungarsi, chissà per quanto. Facciamo questo sforzo, tutti insieme, nella consapevolezza che ogni grande obiettivo richiedere un grande sacrificio. Auguri”.