Coronavirus, Refrigeri: "Bonus indennità riconoscimento al grande lavoro degli operatori sanitari"

Il consigliere regionale del Lazio Fabio Refrigeri ha commentato l'accordo sottoscritto tra sindacati e Regione sul riconoscimento del bonus di indennità di rischio agli operatori sanitari in questa fase di emergenza sanitaria.

"Tutti gli operatori sanitari del Lazio avranno 1000 euro in più in busta paga come riconoscimento al grandissimo impegno profuso in queste settimane nel contrasto al Covid-19. In queste ultime settimane tutti quanti abbiamo lodato e ringraziato medici, infermieri e tutto il personale sanitario impegnato in prima linea e questo bonus annunciato dal presidente Nicola Zingaretti e dall’assessore alla Sanità Alessio D’Amato è soltanto un riconoscimento concreto per il coraggio, l’altruismo e la professionalità dimostrate in questa drammatica emergenza" ha detto Fabio Refrigeri consigliere regionale e presidente della IV Commissione Consiliare Permanente Bilancio, Programmazione economico-finanziaria, Partecipazioni regionali, Federalismo fiscale, Demanio e Patrimonio.