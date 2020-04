Coronavirus, la Fip mette la parola fine alla stagione della Npc

Il campionato di basket di Serie A2 è ufficialmente terminato. Come era prevedibile la federazione italiana in queste ore ha messo definitivamente la parola fine alla stagione agonistica 2019/20120. Il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Giovanni Petrucci, accogliendo la richiesta presentata dal presidente della Lega Nazionale Pallacanestro Pietro Basciano, dichiara concluso il campionato di Serie A2 maschile. "Preso atto dei provvedimenti già assunti con cui sono stati dichiarati conclusi tutti i campionati regionali e nazionali dilettanti, constatata la permanente emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale e sentito, per le vie brevi, il Consiglio Federale, la Fip conferma di aver aderito all’istanza della LNP e di aver assunto il provvedimento che dichiara conclusa la stagione sportiva 2019/2020 per il campionato di Serie A2 maschile".