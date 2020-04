Coronavirus, dalla Cisl di Rieti buoni acquisto ai cittadini in difficoltà

La solidarietà al tempo del Coronavirus. La Cisl Roma Capitale e Rieti, nell’ambito della iniziativa “La Cisl Aiuta”, ha organizzato un punto solidale a Rieti per far fronte all’emergenza economica scaturita dal covid-19.

Presso l’ingresso della sede Cisl in via Raccuini 43/a a Rieti, adiacente l’ingresso del supermercato Tigre, si consegneranno buoni acquisto ai richiedenti cittadini in difficoltà economica e verrà allestito un banco alimentare per la “spesa sospesa”.

L’iniziativa sarà svolta nelle giornate di lunedì 6, martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 aprile dalle ore 9,30 alle ore 12,30 nel rispetto del distanziamento sociale e dei DPCM in vigore.

Il ricavato della “spesa sospesa” sarà quotidianamente trasferito presso il C.O.C. del Comune di Rieti in via Foresta e sarà messo a disposizione del progetto “Rieti Solidale” del Comune di Rieti in capo all’Assessorato ai Servizi Sociali.

“Ringraziamo per la collaborazione e il sostegno alla iniziativa il sindaco di Rieti Antonio Cicchetti e l’assessore ai Servizi Sociali Giovanna Palomba” fanno sapere dalla Cisl di Rieti.