Coronavirus, a Poggio Mirteto e Montopoli arrivano i buoni spesa per le persone in difficoltà

A Poggio Mirteto e Montopoli di Sabina arrivano i buoni spesa per aiutare le persone in difficoltà a causa dell'emergenza Coronavirus, in ottemperanza a quanto disposto dall’ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile e della Deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 138 del 31.03.2020.



L'amministrazione comunale di Poggio Mirteto ha reso noto che l'intento è quello di costituire un elenco di esercizi commerciali di generi alimentari o beni di prima necessità e farmacie, con sede nei territori comunali o in quelli limitrofi e che intendano aderire all'iniziativa solidale. I negozi interessati ad aderire per il Comune di Poggio Mirteto potranno inviare un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata posta@pec.comune.poggiomirteto.ri.it. Le famiglie che otterranno questo beneficio, riceveranno una card ricaricabile, buoni spesa o titoli equivalenti, rilasciati dal Comune di Poggio Mirteto. L'avviso non prevede un termine di scadenza.



Anche il Comune di Montopoli di Sabina intende offrire aiuto ai nuclei familiari in stato di bisogno, grazie a buoni spesa una tantum per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità. Sarà l'Ufficio servizi sociali a rilasciare i buoni spesa. La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro giovedì 2 aprile 2020 alle 12 ed essere inviata esclusivamente alla pec uffprotocollo@comunemontopolidisabina.pecpa.it o all'e-mail ufficio.protocollo@comune.montopolidisabina.ri.it. Il buono spesa non comprende alcolici, prodotti per gli animali, e arredi e corredi per la casa. Per ulteriori informazioni, le ditte possono contattare l'Ufficio servizi sociali al numero 0765.276137 o il sindaco Andrea Fiori allo 0765.276138.



Gli avvisi completi dei due Comuni rivolti agli esercizi commerciali sono disponibili nei rispettivi siti internet istituzionali.



