Coronavirus a Rieti, avviata igienizzazione di Campoloniano e pensiline del trasporto pubblico

L’attività di igienizzazione portata avanti da Asm in accordo con il Comune di Rieti ha interessato oggi il quartiere di Campoloniano, Piazza Cesare Battisti e le pensiline del trasporto pubblico locale in Viale Matteucci, Via Verani, Via Molino della Salce, zona Ospedale, via Mariani, quartiere di Villa Reatina, Via Pollastrini.