Anmil, prorogate le iscrizioni al concorso “Uno slogan per la sicurezza”

È stata prorogata al 20 gennaio la scadenza per partecipare al Concorso nazionale ANMIL “Uno slogan per la sicurezza” che mira ad individuare i migliori slogan in grado di richiamare l’attenzione sul concetto di sicurezza, non solo sui luoghi di lavoro ma in ogni ambito di vita, in maniera incisiva e di impatto.

Ancora 7 giorni dunque per proporre fino a 3 slogan della lunghezza massima di 250 caratteri (spazi inclusi) e sarà poi una Commissione composta da esperti di comunicazione sociale e marketing a selezionare i 5 migliori cui saranno assegnati premi a scelta tra tablet, scanner portatili, stampanti e droni.

La premiazione del Concorso avverrà entro febbraio nel corso di un evento speciale.

Partner dell’iniziativa sono: la storica tipografia Litopat, la SIGGI Group che produce abbigliamento da lavoro, la Cromology che produce vernici industriali altamente ecologiche e AIFES che si occupa di formazione in sicurezza.

Per partecipare è necessario accedere all’area dedicata al Concorso sul sito www.anmil.it dove è pubblicato il Regolamento completo mentre per ulteriori informazioni è possibile scrivere a unosloganperlasicurezza@anmil.it