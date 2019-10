Sisma, dopo il rinvio a giudizio striscioni di sostegno e solidarietà per Pirozzi

“Io sto con Sergio Pirozzi”. Alcuni striscioni sono apparsi in città nella notte tra sabato e domenica; uno dei quali, in particolare, si trova di fronte al Tribunale di Rieti e porta la scritta: “Chi ha scavato con le proprie mani per la sua gente non può essere punito”.

Una singolare forma quella attuata da ignoti a sostegno del consigliere regionale Sergio Pirozzi, ex sindaco di Amatrice, rinviato a giudizio (insieme ad altre 5 persone) per i crolli di piazza Sagnotti, nella quale sono morte 7 persone. Pirozzi, in una nota, si era detto “basito” per il rinvio a giudizio, pronto ad affrontare il processo “a testa alta”.