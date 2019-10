Anci Lazio, incontro tra coordinatori di FI e commissari delle province in vista del congresso regionale

Un tavolo rotondo si è tenuto ad Arpino alla presenza di tutti i coordinatori regionali e commissari di Forza Italia delle province del Lazio, in previsione del Congresso regionale fissato da Anci Lazio per la prossima settimana. Presenti alla riunione fortemente voluta dal vice coordinatore regionale di FI Gianluca Quadrini erano Alessandro Romoli Coordinatore provincia di Viterbo, Giuseppe Agostara Vice Coordinatore regionale di Forza Italia con delega sulla provincia di Roma, Onorevole Deputato Alessandro Battilocchio Coordinatore provinciale di Roma, Sandro Grassi Coordinatore provinciale di Rieti, il Sindaco di Fondi Salvatore De Meo in rappresentanza del coordinamento provinciale di Latina. Inoltre presenti i consiglieri comunali Luigi Bianchi e Mauro Iafrate.

"Ho convocato un tavolo con i coordinatori e commissari di FI del Lazio in previsione dell'imminente Congresso regionale ANCI Lazio perché è necessario creare occasioni di formazione e confronto, volte a rafforzare la rete degli amministratori laziali sempre a beneficio dei cittadini. Occorre in questo momento affrontare con competenza, concretezza e nel migliore dei modi le esigenze dei territori. Ringrazio tutti per la presenza qui ad Arpino".ha dichiarato Quadrini.

"Abbiamo impostato un lavoro alla presenza di tutti i dirigenti delle varie province del Lazio.-ha affermato Battilocchio-.Abbiamo delle scadenze importanti tra cui quella imminente dell'Anci Lazio, ma soprattutto abbiamo creato una sorta di cabina di regia a livello regionale che si riunirà anche per altre tematiche sempre sotto l'egida del coordinatore regionale Fazzone."

Significativo il commento di Grassi che ha dichiarato: "Giornata estremamente positiva. Forza Italia c'e', esiste, è viva. L' incontro è stato di buon auspicio anche per determinare futuri scenari politici.Credo che di queste riunioni se ne debbano fare tante. Ringrazio pubblicamente il vice coordinatore regionale Quadrini che grazie al suo attivismo sta motivando tutti i rappresentanti sul territorio provinciale."

Agostara, Romoli e De Meo si sono detti in linea con gli altri presenti sia per gli obiettivi ANCI che per gli scenari futuri politici.