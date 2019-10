Adinolfi (Lega): “Massimo impegno e disponibilità per i territori del cratere”

Toccante ed emozionante, definisce così la sua visita ad Antrodoco, Cittareale ed Amatrice l’Eurodeputato della Lega, gruppo Identità Democratica, Matteo Adinolfi. Una giornata dedicata alle comunità che ancora scontano i segni del terribile sisma del 2016: una giornata di incontri con la gente, con gli studenti, i professori, i dirigenti, gli amministratori locali e i sindaci che ogni giorno si spendono e vivono un territorio meraviglioso che non può e non deve essere dimenticato.



Adinolfi ha ascoltato e ha preso nota delle necessità e dei bisogni delle comunità locali, promettendo tutto il suo impegno per supportare le amministrazioni locali nei rapporti con le istituzioni europee e nazionali. Tanto entusiasmo poi tra gli studenti che negli istituti Luigi Manetti di Antrodoco e Romolo Capranica di Amatrice, hanno accolto e tempestato di domande l’Eurodeputato della Lega.

«Per me - commenta Adinolfi - è stato un onore e un privilegio visitare questi luoghi in veste di Europarlamentare e rispondere alle domande di questi ragazzi che si sono dimostrati attenti e preparati. Lo studio, l’impegno la preparazione dei nostri giovani saranno sempre più importanti e fondamentali per le sfide del futuro. Per questo è importante terminare nei tempi previsti il proprio ciclo di studi e affacciarsi preparati alle sfide della vita e del lavoro. Lavoro che le nostre istituzioni, italiane e europee, hanno il dovere di far in modo che sia un diritto inalienabile di tutti i cittadini. Così com’è un diritto delle nostre comunità e del nostro Paese esercitare la propria sovranità».



Un altro tema importante affrontato con amministratori e sindaci poi sono stati i fondi europei. Risorse che il nostro Paese deve imparare ad intercettare con maggior tempismo e spendere con maggiore puntualità proprio per aiutare le comunità più piccole e più bisognose di sostegno. «Siamo uno dei Paesi dell’Unione - ha concluso Adinolfi - che spende meno in percentuale ai fondi che conferisce all’Ue. Ecco noi dobbiamo sburocratizzare le procedure e aiutare giovani, aziende e comuni ad intercettare quei finanziamenti che possono segnare la differenza tra la stagnazione imposta dalla crisi economica globale e lo sviluppo e la crescita che meritano il nostro Paese e le splendide comunità di questo stupendo territorio. Da parte mia, come ho detto in tante occasioni sono pronto ad offrire tutto il supporto necessario per agevolare il rapporto con l’Europa e le altre istituzioni nazionali e regionali».