Incidente, motociclista morto lungo la Turanense. Le foto dei soccorsi

Incidente sul Lago Turano, morto motociclista che si è scontrato con un'automobile.

E' deceduto l'uomo di 47 anni che era in sella a una moto che intorno alle 12 del 23 maggio si è scontrata con un'automobile nella zona del Lago Turano. Le condizioni dell'uomo erano apparse immediatamente disperate tanto che era stato richiesto l'intervento di un'eliambulanza per un trasferimento d'urgenza al Gemelli. Ma l'uomo è deceduto sul posto nonostante i tentativi dei sanitari del 118 di tenerlo in vita. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente.