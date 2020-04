Coronavirus, sanificate le aree davanti agli uffici postali e alle farmacie di Rieti. Le foto

Coronavirus, sanificate le aree davanti agli uffici postali e alle farmacie di Rieti. E' proseguita anche nella giornata del 31 marzo l'operazione di igienizzazione del territorio promossa da Asm e Comune del capoluogo.

L’attività è stata portata a termine nelle aree antistanti e limitrofe a tutte le sedi cittadine di Poste Italiane e davanti a tutte le farmacie della Città. Le operazioni continueranno nei prossimi giorni in altre parti della città. La decisione di portare avanti l'operazione di sanificazione è stata presa per rassicurare la cittadinanza che ormai dall'11 marzo è chiusa in casa per via delle limitazioni agli spostamenti decise dal governo per limitare i contagi.