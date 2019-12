Davide Rossi torna nella sua Rieti e Campoloniano lo porta in trionfo

Tanta, tanta gente arrivata per riabbracciarlo. Dentro la folla delle grandi occasioni e Davide Rossi che sorride emozionato. “È incredibile - dice - vengo dal Palasojourner e è stato bellissimo. Ora ci siete voi. Grazie”. Tra la folla si alza una voce: “C’è San Remo?”. Davide ride e risponde: “San Remo ci sta, sta in Liguria, magari vado a farci una gita”. È una festa di voci, mani, applausi. E sorprese anche. Arriva a salutarlo e abbracciarlo il bomber Federico Dionisi che gli regala la maglia autografata. Poi Davide si volta verso il pubblico, tra cui ci sono la mamma, la sorella, la nonna, il papà e alle sue spalle arriva il compagno di avventura Lorenzo Rinaldi con cui ha condiviso il loft a X Factor. Si abbracciano e Davide racconta: “Non ci conoscevamo, alle audizioni ero concentrato e non vedevo nessuno. Poi ai boot camp al Forum stavamo giocando a carte e lui mi ha fatto i complimenti. Abbiamo riconosciuto gli accenti che suonavano familiari e ci siamo chiesti di dove eravamo. Quando ho scoperto che era di Terni mi sono sentito a casa. Abbiamo portato reatino e ternano nel loft tra una presa in giro e l’altra per i nostri accenti”.