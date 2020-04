Emergenza coronavirus, Zingaretti agli operatori sanitari di Rieti: "Grazie per il vostro impegno". Le foto

Emergenza coronavirus, Zingaretti agli operatori sanitari di Rieti: "Grazie per il vostro impegno".

Dopo la visita all'ospedale Belcolle di Viterbo, al Centro Covid pediatrico di Palidoro, in provincia di Roma, e al covid Hospital di Tor Vergata, nel pomeriggio del 17 aprile il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha visitato il Sisp (Servizio Igiene Sanità Pubblica) della Asl di Rieti, accompagnato dal direttore generale Marinella D’Innocenzo, dal direttore sanitario Gennaro D’Agostino, dal direttore amministrativo Anna Petti e dall’assessore alla Sanità e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato. Dopo un giro completo del dipartimento di prevenzione, Zingaretti ha voluto incontrare gli operatori della struttura reatina alla presenza del dottor Pietro Dionette, Direttore del Dipartimento di Prevenzione.

“Oggi sono qui per ringraziarvi personalmente del grandissimo lavoro che avete portato avanti in questi mesi in un momento di grande emergenza per la nostra regione e per tutto il Paese, unendo competenza, professionalità e tanta umanità, sempre in prima linea nella lotta contro il coronavirus. Un impegno quotidiano che state continuando a dimostrare perché sapete tutti che non è ancora possibile abbassare la guardia. Dobbiamo continuare a combattere questo virus, dentro e fuori le strutture sanitarie, in attesa di avere un vaccino. La vostra presenza e il vostro lavoro sono dunque fondamentali per le nostre comunità, per i pazienti e per le loro famiglie - ha dichiarato il Presidente Zingaretti al personale - Medici, operatori sanitari, protezione civile, volontari, Forze dell'ordine e dell'esercito: sono sicuro che tutti insieme ce la faremo”.

Zingaretti si è poi recato presso la Casa di Riposo Santa Lucia, ubicata sempre a Rieti. Qui all’esterno della struttura ha avuto un lungo colloquio con gli operatori e i medici presenti per ringraziarli e sostenerli in questa fase sempre più delicata dal punto di vista sanitario.