Parisi, le tre mosse che servono a cambiare il Lazio

Era partito terribilmente in ritardo per le solite incertezze del centrodestra. Stefano Parisi verso la presidenza della Regione Lazio non ha potuto fare quella corsa da fondista che gli sarebbe più naturale. Ma non gli è venuta male la corsa da centrometrista, visto che in poche settimane ha recuperato la distanza dai suoi avversari e nel rush finale può battersela, come spiega in questa intervista al gruppo Corriere.

Di campagne ormai è diventato un esperto, perché ne fa una dietro l’altra...

Ma no, è solo la mia seconda dopo la candidatura a sindaco di Milano. È più esperto lei di me...

Parisi oggi ci incontriamo dopo una sua esperienza particolare : ha appena fatto il giro del cratere del terremoto. Che impressione ha avuto?

Incredulo. Era una giornata particolare, perché è tutto coperto di neve e la temperatura era scesa sotto i 20 gradi. Ma sono incredulo perché ho visto case restate esattamente come dopo il terremoto: divelte, ma con i divani... le tende... Non è stato fatto nulla. È stato portato via solo il 10% delle macerie. È ancora tutto lì.

Solo macerie pubbliche, perché di quelle private non è stato toccato un mattone...

No, zero. Le casette di legno sono fatte male. Pensi che gli scaldabagni sono sopra il tetto. A -20° tutto si congela, non c'è acqua, non c'è il riscaldamento. Dopo 20 mesi sono venuto a vedere con Guido Bertolaso, per fare un paragone con quello che è accaduto all'Aquila, che sembrava uno scandalo. Invece allora ci fu una gestione efficiente del terremoto, perché c'era uno Stato che prendeva le decisioni. Qui invece la retorica di Matteo Renzi e Nicola Zingaretti ha lasciato tutto immobile. Così le aziende non riprendono e anche gli artigiani hanno dovuto fermare la loro attività. Ferme anche le piccole aziende edili, che potevano essere il motore di questa ricostruzione.

È stato un errore sciogliere la Protezione civile nazionale e dividerla in centri regionali?

Assolutamente sì. Hanno sostituito Bertolaso con Raffaele cantone. Hanno smontato il sistema di protezione civile, e la sua capacità di intervenire in deroga alle leggi. Pensi che Cantone non ha fatto fare ai sindaci nemmeno le demolizioni. Al posto di un sistema che prendeva decisioni rapide ne abbiamo uno fatto solo di controlli e magistrati. Il sindaco di leonessa ci raccontava che ha ricostruito due scuole, una con la legislazione del terremoto e l'altra con la legislazione ordinaria. La prima-quella del terremoto- è molto più complessa e piena di procedure e quindi assai più lenta dell’altra. La cosa peggiore e la retorica che hai accompagnato questo disastro, con Renzi andato sul posto il 25 agosto per dire "non faremo come all'Aquila". E infatti, hanno fatto molto peggio.

Qualche giorno fa abbiamo pubblicato una nostra inchiesta su cos'è accaduto nell'ultima legislatura sulle liste d'attesa della sanità nel Lazio. I tempi per avere prestazioni essenziali sono raddoppiati o triplicati. Secondo lei perché?

L'errore grave che ha fatto Zingaretti come commissario alla sanità è stato quello di male interpretare la questione del risanamento. Lui ha preso in mano una sanità dissestata, con l'obiettivo di rimetterla in equilibrio di bilancio. Cosa ha fatto? Ha solo tagliato i costi. E così non si risana, perché evidente che una sanità deve avere una produzione di servizi. Lui ha fatto le due cose più semplici da fare: 3900 posti letto in meno e 10.000 tra medici e infermieri in meno. Invece doveva equilibrare i costi aumentando i servizi. Il fatto che ci siano liste d'attesa di nove o 10 mesi significa che c'è una domanda di SANITÀ a cui bisogna dare risposta. È stato fatto invece l'esatto contrario di quello che bisognava fare . Così oggi i nostri cittadini residenti nel Lazio vanno a curarsi fuori, e questo costa 300 milioni di euro l'anno.

Lui dice però che ha dovuto pagare gli arretrati ai fornitori...

Storia esemplare questa, le assicuro. Siccome aveva dei ritardi enormi nei pagamenti dei fornitori, Zingaretti si è fatto prestare 10 miliardi da Renzi. Ha accelerato i pagamenti, ma si è indebitato per 10 miliardi, che nei prossimi trent'anni dovremmo pagare noi e i nostri figli...

Altro debito? Un cittadino di Roma si porta già il debito mostruoso del Comune, che qualcuno ha fatto e non si capisce mai chi. Paga già per questo le tasse più alte d'Italia, quelle comunali come quelle regionali. Pensa che ci siano spazi di riduzione di almeno quest'ultime?

Sì questo vale per i cittadini ma anche per l'impresa. Non è un caso che così tante aziende, a cominciare da Sky, se ne stiano andando via a Milano. Però dobbiamo dire la verità: non possiamo diminuire l'addizionale Irpef domattina. Oggi l'urgenza vera e fare investimenti, specie quelli infrastrutturali. Bisogna fare ripartire l'economia, mettere a posto il bilancio della regione. E nel corso dei prossimi anni potremmo riportare l'addizionale Irpef alla media delle altre regioni italiane. Ancora prima va diminuita l'Irap , che incide di più sulle attività produttive. Vanno aiutate le piccole medie imprese, gli artigiani e i commercianti, a investire e restare sul territorio. Così avremo più occupazione, crescita, e anche risorse pubbliche per abbassare le tasse sugli altri cittadini .

Le cronache del Lazio sono un bollettino di guerra sul lavoro: aziende in crisi, posti che si perdono. Lei ha trovato anche qualche ripartenza girando? Start up, giovani imprese, idee nuove?

Sì, e non poche. Di italiani sono per natura imprenditori, fantasiosi, hanno voglia di fare. Tanto vero che hanno fatto anche in queste zone. Quello che è mancato e il pubblico, che non ha mai pensato come costruire il futuro. Oggi è più facile da Roma andare a Firenze che non a Viterbo. Da piccolo io andavo a sciare da Roma al Terminillo, che era il monte dei romani. Oggi è quasi irraggiungibile, e i romani vanno a sciare in Abruzzo, perché ce l'autostrada. Basterebbe una strada a doppia corsia per arrivare a Rieti non è che ci voglia l'alta velocità.

Però gli spostamenti sono la vera emergenza?

Sì pensiamo al grandissimo potenziale che c'è in queste zone: turistico, artigianale, agroalimentare. Abbiamo qui un patrimonio architettonico e paesaggistico straordinario. Bisogna che Roma riesca a costruire intorno a sé una rete di posti turistici da vendere, e poi naturalmente avere il modo di arrivarci.

E come li venderebbe questi posti del Lazio?

Basterebbe dare la possibilità a chi arriva Fiumicino di avere un pacchetto che ti consenta anche con un unico biglietto di andare in giro per la regione, invece di avere agenzia E che promuovono la cappella Sistina danno un panino da mangiare veloce e portano via. Si potrebbe puntare anche su una fascia alta di turismo, come quello congressuale. Con tutte le terme che ci sono, sviluppare anche il turismo sanitario, che è importantissimo. Certo bisogna prima creare un sistema. E per farlo bisogna che il presidente della regione Lazio sappia di essere presidente di una regione a vocazione turistica. Bisogna però che alla guida della regione non ci sia uno come quello che c'è adesso, che ha paura di tutto e per non rischiare lascia tutto come è.

Questa paura contagia molti amministratori di enti locali: temono di avere problemi con la magistratura e per questo preferiscono non decidere nulla...

Allora non facessero politica. Chi la fa deve rischiare, e prendere delle decisioni. Se fai politica per galleggiare, e inutile. Vai a casa e fai il tuo mestiere, se ne hai uno. La mia scuola è stata Gabriele Albertini sindaco a Milano, all'indomani di mani pulite. Abbiamo mosso 12 Miliardi di euro di investimento su Milano, e preso delle decisioni, fregandocene della paura. Questo è il tema: avere una classe politica che rischi e prenda le decisioni che servono...

Come non si fa ad esempio sullo smaltimento dei rifiuti, no?

Il responsabile unico di questo stato è Zingaretti. Nel Lazio chiusa Malagrotta non abbiamo fatto più nulla. Oggi esportiamo 600 mila tonnellate di rifiuti. Paghiamo per trasportarle, paghiamo per smaltirli in altre città che li bruciano nei loro termovalorizzatori. È evidente che questo non prendere decisioni sui rifiuti sta favorendo la malavita in questa Regione. In tutte le regioni civili il ciclo dei rifiuti si chiude all’interno della Regione. E deve avvenire anche nel Lazio.

Ma ci sono paure ovunque per l’inquinamento da rifiuti...

Bisogna avere buone e corrette informazioni sullo stato dell’aria e dell’ambiente. Le faccio vedere qui una app cinese- che si chiama Blue Map- con cui qualsiasi cittadino può monitorare l’aria a Pechino. Vede? In questo momento è moderata. In Italia l’informazione sull’ambiente non viene mai data. Diamola! Così vediamo quale è la verità. Togliamo via le balle, e mettiamo i dati a disposizione di tutti i cittadini.

Siamo arrivati alla fine di questa campagna. Si rivolga ai nostri lettori e utenti del sito, e faccia un appello al voto per Parisi...

Glielo faccio al contrario. Se volete lasciare le cose come stanno, se volete la sanità che c’è, se volete le tasse più alte di Italia, allora votate Zingaretti. Se invece volete un governo di persone competenti che hanno idee sulle cose da fare e il coraggio di farle, votate centrodestra e Stefano Parisi e se vi fiderete di me faremo diventare questa regione un modello per le amministrazioni in tutta Italia.

Non ha citato il candidato M5s Roberta Lombardi...

No, perché con tutto il rispetto credo che a Roma Virginia Raggi prese voti dell’elettorato di centrodestra che fu costretto a sceglierla perché non aveva un suo candidato alternativo. Oggi non è più così. Se togliamo quell’elettorato che era di centrodestra non vedo grandi possibilità oggi che la Lombardi possa prevalere...