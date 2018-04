Per gli Arieti decimati dalle assenze proibitiva trasferta a Livorno

Dopo l'ennesima interruzione del campionato, questa volta per le festività pasquali, riprende il cammino del campionato cadetto con gli Arieti impegnati nella difficile trasferta di Livorno. La squadra toscana è attualmente al terzo posto in classifica dietro la capolista Pesaro e ad un solo punto di distacco dal Bologna. Il minimo obiettivo è quello della partecipazione ai play off per la promozione in serie A e ci sono tutte le ragioni per credere nel raggiungimento del traguardo. Di contro Rieti naviga in acque sicure lontano dal pericolo play out retrocessione per il quale Arezzo sembra ormai condannata. Per il quindici amarantoceleste permangono gli ormai noti problemi di formazione dovuti alle molteplici assenze per infortuni e problemi lavorativi dei giocatori. La situazione è ancor più aggravata per l'assenza del cileno Javier Meneses impegnato con la propria nazionale under 20 nel campionato per nazioni del sud america. La partita avrà inizio domenica alle ore 15,30 e sarà diretta dall'arbitro bolognese Lorenzo Imbriaco.