Al palaSojourner un ricco fine settimana con i campionati italiani centro sud

Il 7 e 8 Aprile Rieti ospiterà i Campionati Italiani centro-sud di karate tradizionale, stile shotokan. Saranno organizzati per la prima volta nella sua trentennale storia dalla A.S.D. Shotokan Ryu Shofukai Karate Rieti, “patrocinati dal Comune di Cittaducale, dal C.O.N.I. Regione Lazio e dal Comune di Rieti, per cui si ringrazia per la vicinanza e la collaborazione il consigliere con delega allo Sport, Roberto Donati” fanno sapere dall’organizzazione.

Il PalaSojourner, “cattedrale” degli sport indoor del territorio reatino, sarà degno palcoscenico di un evento di così grande rilevanza nel mondo delle arti marziali, per un campionato sentito e speciale, quello del 2018, che celebrerà lo storico traguardo della decima edizione. Gli onori di casa spetteranno, dunque, alla società sportiva fondata nel 1982 dal Maestro Shuhei Matsuyama (cintura nera VI Dan FIKTA) e diretta dal Maestro Cesare Mostarda(cintura nera IV Dan FIKTA), impegnato nella definizione degli ultimi dettagli organizzativi. Rieti accoglierà circa 200 tra i più quotati karateka cinture marroni e nere delle regioni centro-meridionali, dalle forti squadre della Sardegna, alle società sportive della Sicilia. A partire da sabato 7 Aprile, ore 14:00, gli atleti gareggeranno nelle specialità simbolo del karate tradizionale competitivo: kata (forme), kumite (combattimento), fukugo (gara mista) ed enbu (combattimento coreografato tra due competitori della stessa squadra).



Il torneo qualificherà gli atleti del centro e sud Italia per i campionati Assoluti che si svolgeranno in Giugno. Sono attesi a Rieti ospiti prestigiosi ed i più importanti rappresentanti della FIKTA, la Federazione Italiana Karate Tradizionale e Discipline Affini ispirata dal Maestro Hiroshi Shirai, cintura nera X Dan e caposcuola dello stile shotokan in Italia. Per maggiori informazioni tutti gli appassionati potranno visitare il blog dedicato ai X Campionati Italiani centro-sud FIKTA digitando il sito internet.