La Npic ospita il Don Orione per brindare ai play off

Torna in campo la Npic Rieti (18 punti) che domani, sabato 7 aprile, riceverà alle 18 al Palacordoni, la ASDD Don Orione Roma (10). Gara importante per la formazione reatina che vincendo può conquistarsi matematicamente l’acceso ai play off di promozione con due giornate di anticipo. Coach Rossetti dovrà fare a meno degli indisponibili Obino, Petrangeli e Limoncelli ma è fiducioso per la sfida con la temibile compagine romana. Capitan Spadoni e compagni sono, infatti, molto determinati nel chiudere subito il discorso sul primato del girone e prapararsi così al meglio per la fase finale.

Queste le altre gare della quinta giornata di ritorno del campionato di serie B – girone C . Lupiae Team Salento INAIL Colella Nto (14) - Fly Sport INAIL Molise (4); Sportinsieme Sud Barletta (0) - Boys Taranto Basket (10); SSD Santa Lucia B (F.C.) - Pol. Foligno ASD Sportinsieme (10).