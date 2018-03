Scopigno Cup, gol e spettacolo all'esordio. Rieti ko col Palmeiras

La prima giornata della 26esima edizione della Scopigno Cup regala subito grandi emozioni ed interessanti spunti in vista del proseguo della manifestazione Under 17. Nella partita inaugurale del torneo, trasmessa in diretta da RaiSport, è andato in scena un emozionante derby della Capitale con la Roma che strappa un fondamentale pareggio a pochi minuti dalla fine grazie alla preziosa rete dell’attaccante Silipo. I biancocelesti di mister Valerio D’Andrea si erano infatti portati in vantaggio a metà primo tempo con una bella iniziativa personale di Cerbara. Per i giallorossi l’appuntamento per i tre punti è rimandato ad oggi quando affronteranno la Ternana Unicusano allenata da Ezio Brevi. Nel girone 1 invece, gran debutto dei campioni in carica del Palmeiras che con un secco 4-0 superano gli amarantocelesti del Rieti. Sempre in questo girone è previsto per oggi il debutto della quotata Atalanta che esordirà sul sintetico del “Gudini” di Rieti proprio contro i padroni di casa allenati dal tecnico Lorenzo Pezzotti. Valanghe di gol anche a Ferentino dove i padroni di casa del Frosinone hanno strapazzato i tedeschi del Nordhorn con un rotondo 7-0 in cui si è messo in mostra l’attaccante Merola autore di una splendida tripletta. I canarini di mister Marsella possono già oggi strappare lo storico pass per le semifinali in caso di vittoria contro i russi della Dinamo Mosca. Nel girone 4 che si disputa in Sardegna, il primo derby del raggruppamento se lo è aggiudica l’Olbia che supera per 3-0 la Scuola Calcio Gigi Riva. E’ infine atteso per oggi il debutto del Cagliari, una delle squadre candidate a recitare un ruolo di primo piano in questa edizione della Scopigno Cup.

TABELLINI E RISULTATI

I GIORNATA 26esima SCOPIGNO CUP

Girone 1: Rieti–Palmeiras 0-4 (pt 0-2)

Girone 2: Lazio–Roma 1-1 (pt 1-0)

Girone 3: Frosinone–Nordhorn 7-0 (pt 3-0)

Girone 4: Olbia–S.C. Gigi Riva 3-0 (pt 1-0)

GIRONE 2 – RIETI (Stadio “Manlio Scopigno”)

LAZIO-ROMA 1-1

Marcatori: 27’pt Cerbara (L), 31’st Silipo (R).

Lazio: Furlanetto, Siclari (33’ Silvestre), Petricca, De Angelis, Spoletini, Francucci, Cerbara (15’st Scaffidi), Canestrelli (27’st Shoti), Del Mastro (21’st Nicodemo), Cesaroni (7’st Putti), Ciotti. A disp.: Pinna, Attia, Barba, Kammou. All. Valerio D’Andrea

Roma: Cardinali, Parodi, Semeraro (10’st Simonetti), Molinari (17’st Bucri), Meo (10’st Calafiori), Laurenzi, Marini (1’st Silipo), Cataldi, Barbarossa (1’st Bamba), Chierico, Cangiano (33’st Proietto). A disp: Giuliani, Coccia, Aglietti. All. Francesco Baldini.

Arbitro: Paterna di Teramo.

Classifica: Lazio p.1, Roma p.1, Ternana Unicusano p.0.

Prossimo turno: Ternana Unicusano - Roma (h. 15,30 – stadio Campitello di Terni)

GIRONE 1 – RIETI (Stadio “Ramacogi” di Cantalice)

RIETI-PALMEIRAS 0-4

Marcatori: 7’pt Marcos (P), 32‘pt Gabriel Silva (P), 28’st Ramon su rig. (P), 33’st Rondinely (P).

Rieti: Reale, Mariantoni, Benvenuti, Polidori, Simonetti (9’st Mostarda), Ciogli (4’st Cherubini), Valzecchi (13’st Di Casemirro), Valentini (4’st Floridi), Falchetti (13’st Principi), De Bona (9’st Parente), Aguzzi (9’st Micarelli). A disp.: Rosati, Luzzi, Floridi. All. Lorenzo Pezzotti.

Palmeiras: Lucas (35’st Leandro), Geovani, Kaique, Tatavitto (21’st Caique), Geilson (33’st Daniel), Gabriel (33’st Hiago), Joao Cesco, Ramon, Gabriel Silva, Brendon (21’st Rondinely), Marcos (9’st Wanderson). A disp. Joao Victor. All. Artur Itiro.

Arbitro: Santilli di Rieti.

Note: ammoniti Geovani (P).

Classifica: Palmeiras p.3, Atalanta p.0, Fc Rieti p.0.

Prossimo turno: Fc Rieti - Atalanta (h. 16 – stadio “Gudini” di Rieti)

GIRONE 3 – FROSINONE (Stadio “Città dello Sport” di Ferentino)

FROSINONE-NORDHORN 7-0

Marcatori: 24’pt, 30’pt Rosi (F), 34’pt Corcione (F), 8’st Corcione (F), 22’st, 24’st, 26’st Merola (F).

Frosinone: Falzano (18’st Maroncelli), Ghazoini, Moretti, Scorzoni (18’st De Florio), Ferrari, Pescosolido, Rosi (18’st Venturini), Ortenzi, Merola, Corcione, Antonellis L. (25’st Antonellis D.). A disp.: Maroncelli, Esposito, Tonetto, De Florio, Menegat, Altobello. All. Luigi Marsella

Nordhorn: Steinbach (1st’ Averes), Schleper, Zare, Banh (25’st Kronemeyer M.), Bartsch, Beld (32’ Fojuth), Gluenz, Del, Rode, Kronemeyer S., Cymbal (25’st Budde). A disposizione: Budde, Pena, Zeiser.. All. Malte Naumann

Arbitro: De Lucia di Frosinone

Classifica: Frosinone p.3, Dinamo Mosca p.0, Nordhorn p.0.

Prossimo turno: Frosinone – Dinamo Mosca (h. 16 – stadio “Città dello Sport” di Ferentino)

GIRONE 4 – CAGLIARI (Stadio “Raccis ” di Mandas)

OLBIA-GIGI RIVA 3-0

Marcatori: 36‘pt e 7’st Scanu (O), 34’st Occhioni (O).

Olbia: Iori, Di Paolo, Bacciu, Secci, Fenu, Mura, Cardia, Soro, Scanu, Fideli, Occhioni. A disp.: Barone, Chessa, Cassitta, Pittorra, Nurra, Occiganu, Faedda, Floris, Ciaramitaro. All. Attilio Ricci.

S.C. Gigi Riva: Del Rio, Piscedda, Cara, Casula, Mannoni, Passerini, Cogoni, Paoluzi, Russo, Lai, Pirina. A disp. Atzori, Pintau, Serres, Sanna, Serra, Spano, Mazzette, Cannas. All. Luca Loddo.

Arbitro: Piras di Cagliari.

Classifica: Olbia p.3, Cagliari p.0; S.C. Gigi Riva p.0.

Prossimo turno: Cagliari – S.C. Gigi Riva (h. 16 – stadio “Raccis” di Mandas)