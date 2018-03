Per la Npic nona vittoria consecutiva: anche Termoli ko (49-32)

Paolo Genovese svela il suo libro, poi mi piacerebbe fare il film

Cortina, (askanews) - Paolo Genovese, regista di "Perfetti sconosciuti", al festival Cortinametraggio ha parlato anche del suo romanzo "Il primo giorno della mia vita" che sta per finire. E di cui gli piacerebbe fare anche un film. "'Il primo giorno della mia vita' non è il giorno in cui nasci, ma quello in cui ri-nasci, quello in cui si ricomincia, dopo aver toccato il fondo, si riparte da zero. ...