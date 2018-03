Alla Npc Zeus non riesce il blitz, Casale vince 83-74

La Novipiù Casale Monferrato batte la Zeus Energy Group Rieti 83-74. In casa della prima in classifica i reatini non sono riusciti a trovare la vittoria nonostante siano rimasti in partita per tutti i 40 minuti di gioco. Per Coach Rossi è mancata alla squadra la continuità difensiva per portare a casa due punti importanti: “Abbiamo concesso troppi canestri facili e commesso troppe ingenuità sui loro giocatori di riferimento, soprattutto nel primo tempo, dove non siamo riusciti a trovare il ritmo difensivo. La mancanza di continuità nella difesa ci ha portato sempre a rincorrere anche se non con distacchi importanti. Con la prima in classifica abbiamo concesso troppe situazioni semplici, soprattutto all’inizio, permettendo ai loro giocatori di entrare subito in partita. Abbiamo comunque creduto fino alla fine di poter trovare la vittoria e a livello caratteriale non abbiamo mai mollato, ma dobbiamo lavorare sull’attitudine mentale e la concentrazione per commettere meno errori possibili. In attacco abbiamo giocato una partita intelligente e concreta ma in difesa non abbiamo fatto altrettanto”.

LA CRONACA

Primo quarto

I Primi punti della partita arrivano dalla Zeus con Tommasini da tre e risponde Casale con Bellano per il 2-3 a 35 secondi. Sanders per il 5-3 , pareggio con Olasewere e il sorpasso c’è con i primi punti di La Torre per il 5-7 a 06:25. La Torre commette fallo su Sanders, terzo fallo di squadra per Rieti e Casale non perde l’occasione di andare a segno con Denegri ma Olasewere è pronto con la risposta del 10-9 a 5:20 dalla fine. Fallo tecnico di La Torre che concede la possibilità di andare in lunetta la Novipiù con Blizzard per l’11-9 a 5:02. Bellissima tripla di Tommasini 14-12, il ritmo della partita è serrato e Blizzard trova il canestro del 16-12. Ancora Casale a canestro con Valentini sul 19-12 e coach Rossi chiede il primo time-out della partita a 03:18. Rieti rientra in campo con la bomba di Hearst che con Olasewere portano la Zeus sul 19-17. Anche Gigli a canestro e a 1:48 porta gli amarantocelesti sul 21-19, ritmi molto alti e partita tirata per questo primo quarto. Blocco irregolare di Olasewere che concede a Valentini due tiri liberi che vanno a segno per il 23-19 ma Rieti con la bomba di Tommasini va ameno 1 23-22. Si chiude il primo quarto 26-22.

Secondo quarto

Il secondo quarto inizia con i 3 punti di Valentini per il 29-22 a 09:12 ed è sempre Valentini che trova nuovamente il canestro per il 32-25, massimo vantaggio per i piemontesi ma Hearst risponde con la bomba del 32-25. Ritmi vertiginosi a 06:45 siamo sul 34-29 grazie ai due canestri di Gigli che accorciano le distanze. Blizzard ancora da 3 che con Severini portano i padroni di casa sul 39-29. Fallo di Bellan su Olasewere che in lunetta realizza uno su due per il 39-30 a 05:06. A segno anche Casini per i suoi primi punti sul 39-32 a 04:42 e Casale chiede il time-out. Denegri da due per il 41-32 ma subito Olasewere sotto canestro mette a segno i due punti del meno 7 sul 41-34, distanza ridotta dalla tripla di Savoldelli per il 41-37. Non si fa attendere la reazione dei padroni di casa con Sanders 43-37 che arriva a 14 punti realizzati. Coach Rossi a 02:49 chiede il time-out sul 43-37. Martinoni sotto canestro per il 45-37 seguito dal fallo di Bellano su Casini che in lunetta realizza uno su due per il 45-38 a 02:06. Sempre Casini realizza dall’area il canestro del meno 5, 45-40. Arriva un altro time-out, questa volta dalla Novipiù sul 45-40 a 01:10 dal termini del secondo quarto. Termina il secondo quarto 47-42 per Casale.

Terzo Quarto

Si parte subito con la bomba di Tommasini e la risposta di Martinoni per il 49-45 al primo minuto del terzo quarto. Incredibili bomba di Tommasini per il 51-48 che va a quota 15 punti. Martinoni e Denegri allungano le distanze per il 56-51 ma Rieti rimane agganciata alla partita con un’incredibile bomba per il meno 5 a 56-51. Capitan Gigli due punti facili per il 58-53 a 06:09. Botta e risposta tra Denegri ed Hearst per due punti per entrambi sul 60-55. Fallo di Cattapan su Olasewere che realizza uno su due per il 63-56 a 04:40. Time-out Rieti a 03:59 sul 65-56. Olasewere per il 67-58 e la Zeus con la tripla di Carenza arriva al 67-61. Chiude il quarto il tiro di Sanders per 69-61.

Quarto quarto

Tiri affrettati da entrambi le parti e molti errori dopo una partita con ritmi altissimi. Il risultato si sblocca con Denegri da tre per il 72-61 a 07:24 mentre la Zeus va a segno con una bellissima azione di Olasewere per il 72-63. Fallo di Cattapan su Olasewere che sbaglia i due tiri liberi a disposizione. Bomba di Denegri e coach Rossi è costretto al time-out sul 75-63 a 06:06. Palla recuperata di Hearst e tiro andato a segno per Conti sul 75-65, per i suoi primi due punti, ed è ancora Conti che realizza la tripla del 75-68 a 04:31. Sul più 7 di Casale i padroni di casa chiamano il time-out a 04:11 sul 75-68. Fallo di Cattapan ed Olasewere in lunetta per il due su due del 75-70. Blizzard realizza da due per il 77-70 a 03:35 ed ancora Blizzard per il 79-70. Tommasini per Olasewere, che trova il fallo di Martinoni e realizza due su due per il 79-72 a 02:54. Martinoni realizza il suo 16° punto sull’81-72. Gilgi da due per l’85-74 chiude la partita.

NOVIPIU' CASALE MONFERRATO-NPC ZEUS RIETI 83-74

Parziali: 26-22/47-42/69-61/83-74

NPC : Tommasini 15; Hearst 11; Savoldelli 3; Casini 5; La Torre 2; Olasewere 18; Conti 5; Gigli 10; Marini 2; Carenza 3.

Novipiù Casale Monferrato: Ielmini ; Sanders 20; Bellan 4; Cattapan ; Severini 2; Martinoni 16; Blizzard 14; Valentini 11; Denegri 16; Banchero ; Lazzeri