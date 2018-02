Tutti i risultati e i commenti dei campionati delle squadre giovanili della Npc

La settimana della NPC Willie si è conclusa con la vittoria dell’under 20 con la Nuova Lazio, la doppia vittoria dell’under 18 uisp e dell’under 14 regionale in trasferta. Non riescono a portare a casa i due punti l’under 18 elite, l’under 18 femminile con Anagni e la Serie C, ancora in gioco per la qualificazione alla fase play-off.

UNDER 20

NPC Willie Guidami Rent vs Nuova Lazio 86-68

Parziali: 29 - 20; 20 - 22; 11 - 15; 26 - 11.

NPC Willie Rieti: Brandi 12, Basilici n.e. Bizzoni 2, Berrettoni 15, Cocco 3, Rossi 4, Pitoni 36, Martellucci 4, Tarani, Annibaldi 10. All. Vio Assistente Berrettoni

Una buona Npc Rieti (nella foto) sfrutta al meglio il fattore campo e batte la Nuova Lazio agganciando proprio i biancocelesti al quarto posto in classifica. La partita si è aperta con un minuto di raccoglimento per onorare la memoria di Aldo Alvisini, storico dirigente della grande Sebastiani, scomparso lo scorso fine settimana. Palla a due ed è subito Rieti che preme forte sull'acceleratore volando sull'8 a 0. Gli uomini di Vio sono in serata e trovano la via del canestro con continuità al punto che, malgrado una bella reazione della Nuova Lazio, riescono a segnare 29 punti in un quarto. Buoni i ritmi e partita gradevole con la Nuova Lazio che prova la zona, ma alcune penetrazioni e buoni spunti dei padroni di casa, non concedono particolari vantaggi agli ospiti e si va all'intervallo lungo sul 49 a 42. Nel terzo quarto calano le percentuali al tiro da parte delle due squadre e aumentano le palle perse, frutto di difese più aggressive. La Nuova Lazio prova a rifarsi sotto arrivando anche sul meno tre in chiusura di quarto e con l'ultimo periodo di gioco dove la stanchezza inizia a farla da padrone. La Npc torna sulle percentuali iniziali al tiro, mentre gli ospiti fanno più fatica ad attaccare la difesa Reatina, schierata a sua volta a zona. Il Parziale di 26 a 11, maturato soprattutto nel finale, consegna una meritata vittoria alla Npc che ribalta a proprio favore la differenza canestri negli scontri diretti con la Nuova Lazio e che adesso, proverà a dare continuità ai risultati positivi ad iniziare dalla prossima trasferta a Fiano Romano, martedì 6 febbraio, con la palla a due prevista alle 19.15 Da segnalare a livello realizzativo, l'ottima prova di Pitoni (36 a referto) e 4 giocatori in doppia cifra per Rieti: Pitoni, Berrettoni, Brandi, Annibaldi. Per gli ospiti sugli scudi un'ottimo Torresani (29 punti) e il sempre affidabile Marimpietri che alla fine realizzerà 17 punti, 3 più di Erba che ne fa 14.

UNDER 18 UISP

Npc Willie vs ASC Virtus Marino 62-31

Parziali: 20-2; 10-6; 13-15; 19-8

Tabellini: Ciani D. 15, Esposito 2, Terracciano 14, Marinelli, Colasanti, Cattani, Ramacogi 2, Marchetti 6 , Ciogli 2, Santarelli 4, Muratori 5, De Angelis 12

Dopo la vittoria con la romana Asd Farnesina per 97-48, arriva la seconda Vittoria consecutiva per la squadra di coach Auletta che sfrutta al meglio il fattore campo e si impone 62 a 31. Partita sempre in controllo e giocata con intensità e determinazione.

Serie C Silver: Rent Max Roma Eur vs NPC Willie RoTechnology 55- 52

Parziali: 21-15; 14-12; 10-12; 10-13

NPC Willie: Brandi n.e., Colantoni 13, Annibaldi n.e., Festuccia, De Angelis 3, Granato 15, Auletta 13, Rinaldi 3, Blasi 5, Buccioni n.e., Berrettoni, Cocco n.e. All. Angelucci Ass. Berrettoni

Sconfitta per la Npc ma ancora tutto in gioco per la qualificazione alla fase play-off della c silver. Prossimo appuntamento sabato in casa contro Veroli alle 20:30.

Under 14 regionale: Nuova Lazio Pallacanestro vs Npc Willie 47-69

Parziali:, 11-20; 25-37; 38-55; 47-69

Tabellini: Faraglia, Marchili, 10; Roversi, 16; Galasso, 4; Ciccomartino, 6; Spadoni, 6; Cortellesi, Ambrosi, 9; Costanzo, 4; Lunari, 10; Minieri, 4;

Importante vittoria esterna dei nostri ragazzi che sul campo di Riano Flaminio si confermano ai vertici del girone E nell'ultima gara del girone di andata.

U18 ELITE

Npc Willie Centro Odontoiatrico Perseo-Vis Nova Roma 44-59

Parziali: 14-21, 13-13, 10-17, 7-8

NPC WILLIE: Cornacchiola 8, Ciani D., Ciani L. 13, Fantini, Fusacchia 2, Muratori, Buccioni 3, Colasanti, Emiliani, Finco 13, Matteucci 3, Rughetti 2. All. Vio L. , Dir. Buccioni.

Prestazione dei ragazzi non a livello delle loro capacità, prosegue il momento negativo per la squadra. Prossima occasione per riscattarsi mercoledì prossimo a Roma contro Cinecittà.

Under 18 femminile: Fortitudo Anagni vs Npc Willie Igea 59-51

Parziali 23-8 15-13 11-18 10-12

Tabellini: Graziani 16-Di Credico 11-Fiorentini 8-Barbacci 6-Giovannelli 4-Fagiani 4-Marroni 2-Vergij-Matteucci-Cardinali