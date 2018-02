La Npic torna in campo e sfida al palaCordoni il Boys Taranto

Importante sfida casalinga per la Npic Rieti (8 punti) che domani, sabato 3 febbraio, riceverà al Palacordoni alle ore 17 il Boys Taranto Basket Sportinsieme (6). Per i reatini, primi in classifica a punteggio pieno, si preannuncia una gara insidiosa dal momento che si troveranno di fronte una diretta inseguitrice, distante solamente due lunghezze. Capitan Spadoni e compagni non possono, inoltre, permettersi passi falsi vista la vittoria di Lecce contro Foligno, gara valevole sempre per il sesto turno, giocata sabato scorso. La formazione salentina con questi due punti ha, infatti, raggiunto momentaneamente in vetta la compagine reatina. La Npic si è, comunque, allenata bene in settimana con unico indisponibile Petrangeli mentre domani mancherà ancora il coach Rossetti che deve scontare l’ultima giornata di squalifica.

Queste le altre gare della sesta giornata del campionato di serie B – girone C. Lupiae Team Salento INAIL Colella Nto (8) - Pol. Foligno ASD Sportinsieme (4) 71-35; Sportinsieme Sud Barletta Pol. (0) - Foligno ASD Sportinsieme (4) 22-61; Fly Sport INAIL Molise (2) - SSD Santa Lucia B (FC) 28-60; ASDD Don Orione Roma (4) - Boys Taranto Basket Sportinsieme (6).