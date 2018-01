La Npic espugna anche il camo del Don Orione: 47-74

La Npic non si ferma più e passa anche sul campo del Don Orione Roma per 47-74. Gli amarantocelesti, pur con qualchje assenza di troppo, hanno dominato già nel primo quarto chiuso avanti 14-21. Nella seconda frazione il divario si è dilatato 26-41. Al ritorno in campo dall’intervallo lungo la Npic gestisce bene il risultato, chiudendo avanti il terzo parziale sul 33-60 fino al 47-74 conclusivo. Sugli scudi Scagnoli e Obino che hanno letteralmente trascinato i compagni alla vittoria. Il campinato osserverà una sosta: al ritorno in campo la sfida contro Taranto, ma noi non abbiamo paura di nessuno.



DON ORIONE: Ijaola 5, Calò 8, De Santis 11, Panza 7, Palazzi, Giacobini, Nutu, Nwaisi 4, Caicedo Montano 13.

NPIC: Scagnoli 23, Spadoni 8, Trulli 9, Bifolchi 6, Ziccardi 2, Obino 24, Fegatilli, Jaouhari, Brandimarte 2, Calvelli.

ARBITRI: Roja e Palazzo

RISULTATI: Fly Sport Inail Molise Termoli-Lupiae Team Salento Inail Lecce 24-61; Boys Taranto Basket - Sportinsieme Sud Barletta 91-6; Foligno Sportinsieme-Santa Lucia B 36-47.

CLASSIFICA: Npic 8; Lecce, Taranto 6; Don Orione 4; Foligno, Fly Sport Termoli 2; Barletta 0; Santa Lucia B fuori classifica