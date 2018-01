La Npic centra il poker: Termoli sconfitto 61-30

La Npic continua inesorabile la sua corsa in vetta alla classifica e supera alla ripresa del campionato dopo la pausa per le festività di fine anno senza problemi anche la Fly Sport Inail Molise Termoli con il punteggio 61-30. La partita giocata al palaCordoni non è mai stata in discussione con i reatini assoluti padroni del campo già al termine della prima frazione. Per la Npic si tratta del quarto successo in altrettante partite. Domenica prossima la trasferta di Roma contro il Don Orione.

NPIC: Scagnoli 24, Spadoni 8, Limoncelli, Trulli 2, Bifolchi 4, Fegatilli, Ziccardi, Obino 23, Jaouhari, Brandimarte, Petrangeli, Calvelli All. Scagnoli

FLY SPORT INAIL TERMOLI: Cassetta, Quaranta 6, Piccioni, Di Santo 3, Pasciullo, Brandimarte 13, De Marco, Maurizio, Durantini, Bavarese 2, Lombardi, Di Massimantonio 6 All. Pasciullo

ARBITRI: Visocchi e Bonifacio