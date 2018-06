L'artista reatino Carlo Valente scelto per l'Agri Cool Tour Festival 2018

E’ Carlo Valente, talentuoso cantautore reatino, l'artista scelto quest’anno per l'“AGRI COOL TOUR Festival 2018”, il format di concerti ideato e promosso da Isola Tobia Label, la nuova etichetta musicale di Carlo Mercadante che già da anni organizza questo tour estivo in ambienti rurali. Una iniziativa che sta trovando degli emuli ma che per originalità e organizzazione resta davvero unica in Italia. Lo scopo è quello di aiutare fattivamente un artista emergente a diffondere la propria musica. L’idea nasce dall'esperienza personale di Mercadante che per primo, in passato, aveva organizzato per sé un tour di ben 40 appuntamenti.

Carlo Valente il 14 luglio inizierà proprio da Rieti, dalle campagne di casa sua, il tour tra aziende agricole e fattorie, con la scenografia dei paesaggi più belli d’Italia. Dal Lazio al Piemonte, dalla Sicilia al Friuli Venezia Giulia, dalla Basilicata alla Calabria per unire la semplicità di un concerto acustico alla genuinità dei sapori del territorio.