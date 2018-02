Edipo, i  capolavori  di Sofocle in scena sabato al teatro Flavio

Sabato 24 febbraio torna il grande teatro al Flavio Vespasiano per la stagione programmata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Rieti in collaborazione con Atcl.

Alle 21 andrà in scena “Edipo - Edipo Re ed Edipo a Colono”: due capolavori di Sofocle con Glauco Mauri, Roberto Sturno, Ivan Alovisio, Elena Arvigo, Laura Garofoli, Mauro Mandolini, Roberto Manzi e Giuliana Scarpinato. La regia è di Andrea Baracco per “Edipo Re” e di Glauco Mauri per “Edipo a Colono”. La produzione è della Compagnia Mauri-Sturno - Fondazione Teatro della Toscana.

NOTE DI REGIA

A distanza di vent’anni, Glauco Mauri e Roberto Sturno tornano a mettere in scena i due capolavori di Sofocle, per analizzare più compiutamente il mito immortale di Edipo. Con nuovi compagni di viaggio e in un nuovo spazio scenografico, la messa in scena è affidata a due diversi registi: il giovane Andrea Baracco per “Edipo Re”, interpretato da Sturno, mentre Glauco Mauri riserva per sé la messa in scena e l’interpretazione di “Edipo a Colono”. Due generazioni a confronto, nel segno della collaborazione e della continuità, pensando al futuro del teatro.

“Edipo Re” ed “Edipo a Colono” sono due opere scritte in epoche diverse della vita di Sofocle ed è nell'accostamento di questi due grandi testi che poeticamente si esprime e compiutamente si racconta la favola di Edipo alla ricerca della verità.

INFO E BIGLIETTI

I biglietti saranno disponibili al botteghino del teatro con orario dalle 10 alle 13 e dalle 16 a inizio spettacolo oppure online sulla piattaforma Ticketone al seguente link:

http://www.ticketone.it/edipo-rieti-biglietti.html?affiliate=ITT&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&key=2054899%2410225395.

Il costo è di 25 euro per l’intero e 20 per il ridotto. Per informazioni è possibile contattare l’ufficio teatro del Comune di Rieti al numero 0746 287318 o il botteghino allo 0746 271335.