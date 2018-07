Il Reatino è tutto una frana

Brutte notizie per la provincia di Rieti dal Rapporto sul dissesto idrogeologico in Italia dall’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). Lo studio analizza la situazione del Paese a livello di rischi da frane o da alluvioni e restituisce una fotografia preoccupante.

TUTTI I COMUNI A RISCHIO Il primo dato che balza agli occhi relativamente al territorio reatino è che, purtroppo in buona compagnia delle altre province laziali, non c’è nessuno Comune che sia esente da rischi per frane o da elementi di pericolosità idraulica. Insomma, tutti i 73 Comuni reatini presentano almeno uno di questi rischi, se non entrambi. In particolare, sono 52 (pari al 71,2% del totale) i Comuni ad essere interessati dal rischio frane classificato come P3 (elevato) o P4 (molto elevato) e 21 (pari al 28,8%) quelli ad essere interessati da un grado di pericolosità idraulica almeno medio se non elevato.

PERICOLO FRANE Tra i due rischi principali, quello nel quale Rieti si classifica meglio – anche se non mancano situazioni preoccupanti – è quello relativo alle frane. Ispra individue nel Paese varie categorie di rischio: zone di attenzione AA (le meno preoccupanti) e, a salire, P1, P2, P3 e P4. In Italia vi sarebbe il 3% del territorio a rischio P4 (molto elevato), il 5,4% (elevato), il 4,6% (medio) e il 4,6% (moderato). A Rieti, su 2.750 km quadrati di superficie provinciale, l’area a pericolosità elevata o molto elevata per le frane è pari al 2,5% con 67,9 km quadrati interessati. Un dato quasi in linea con Viterbo e Roma, ma inferiore a Latina e di molto inferiore a Frosinone che guida la preoccupante classifica con il 15,2% del territorio. In linea generale, la regione Lazio si tiene in linea con la media nazionale intorno al 5,5% di aree a rischio P4 e P3. Se l’estensione dell’area a rischio frane a Rieti è percentualmente inferiore a quella delle altre province, non altrettanto positiva sembra la fotografia della diffusione. Esse, infatti, sono presenti in ben 52 territori comunali, il che testimonia la presenza di tanti, magari piccoli ma problematici, movimenti franosi o rischi potenziali.

RISCHIO IDRAULICO Peggiore, nettamente, la situazione dal punto di vista del rischio idraulico in provincia di Rieti che, notoriamente, ha un antico legame, nel bene e nel male, con l’acqua. Nel Lazio, infatti, la provincia sabina si colloca in seconda posizione, dietro alla sola Roma, per percentuale di territorio a rischio di fenomeni idraulici pericolosi. Nel Reatino vi è un indice di pericolosità alto sul 3,3% del territorio (90,2 km quadrati), un indice medio pari a 3,5% (pari a 97 km quadrati) e un indice basso (che significa comunque un rischio presente) pari al 3,6% del territorio (cioè 98,7 km quadrati). Si evince, dunque, che il grado di rischio elevato è maggiore del dato medio regionale (che si attesta al 2,5) mentre è in linea quello di rischio medio (al 3,3%). In ogni caso, sia il Lazio che Rieti fanno segnare porzioni di territorio a rischio inferiori rispetto alla media dei dati riferiti all’Italia.

FATTORI DI RISCHIO Il rapporto Ispra, basato sui dati forniti dalle Autorità di bacino distrettuali, spiega anche perché il territorio italiano sembra sempre più fragile dal punto di vista idrogeologico. “Il forte incremento delle aree urbanizzate, verificatosi a partire dal secondo dopoguerra, spesso in assenza di una corretta pianificazione territoriale, ha portato a un considerevole aumento degli elementi esposti a frane e alluvioni e quindi del rischio – si legge - L’abbandono delle aree rurali montane e collinari ha inoltre determinato un mancato presidio e manutenzione del territorio”. Parole che, per chi conosce la storia anche recente della provincia di Rieti, appaiono estremamente centrate.

PAROLA AL GEOLOGO

Il territorio del Reatino è sempre più fragile e, anche alla luce dei cambiamenti climatici, aumentano i casi di frane ed esondazioni. “Il nostro è un territorio che, per conformazione geologica, geomorfologica e tettonica, ha la sfortuna di essere interessato congiuntamente dal rischio sismico e da rischi idrogeologici – spiega Matteo Carrozzoni, membro dell’ordine dei Geologi e consigliere comunale a Rieti - Tutti questi rischi ci vedono particolarmente esposti per via di una serie di fattori, quali l’abbandono dell’agricoltura, per il quale la quotidiana manutenzione dei fossi e dei canali è stata delegata esclusivamente ad enti locali sempre più privati di risorse economiche. Oppure lo scellerato smantellamento del Corpo forestale che aveva un fondamentale compito di controllo previsionale e preventivo e una capacità incomparabile nelle azioni di contrasto. Giocano la loro parte anche la mancanza di strategie di pianificazione e l’abusivismo edilizio, che portano a realizzare opere, anche strategiche, in aree di esondazione o a rischio fenomeni gravitativi. Queste situazioni concorrono ad amplificare le criticità, la cui mitigazione non può prescindere dalla piena operatività degli organi territoriali che diano attuazione a un monitoraggio continuo delle zone a rischio e che possano intervenire nel ripristino delle condizioni pre-evento con efficienza e tempestività e non nell’ordine di decenni, come abbiamo potuto constatare, ad esempio, per la Turanense”. Cosa poter fare per migliorare la situazione? “Ci auguriamo che il Governo comprenda che il flagello dei rischi geologici, che con cinica cadenza comportano un tributo altissimo in vite umane e fondi pubblici, può essere mitigato restituendo agli enti territoriali competenze e risorse economiche, specie quando i territori interessati sono aree interne e montuose come le nostre, dimenticate dagli organi extraterritoriali”.

Marco Fuggetta