Tutti a tavola per gustare le tradizionali sagne strasciate

No Tav, in 10mila in marcia verso i cantieri, manifestanti forzano recinzione di filo spinato

(Agenzia Vista) Chiomonte (TO), 28 luglio 2018 No Tav, in 10mila in marcia verso i cantieri, manifestanti forzano recinzione di filo spinato La pagina Facebook No Tav Info ha annunciato 10mila manifestanti in marcia verso il cantiere TAV di Chiodomonte. I manifestanti sono partiti dal Festival Alta Felicità per una "gita per vedere da vicino lo scempio e lo sperpero di denaro della grande opera ...