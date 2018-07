Rincari sulla A 24, i sindaci del Cicolano convocati al ministero

L’incontro del 5 luglio al Ministero dei Trasporti con il sottosegretario Dell’Orco, il direttore generale Vincenzo Cinelli e la delegazione che rappresenta i sindaci di Lazio e Abruzzo impegnati nella protesta contro i rincari autostradali A24 e A25, si era concluso con la promessa di una successiva convocazione entro la fine del mese. Promessa mantenuta, con la convocazione al Mit per lunedì pomeriggio e vedremo se questa volta ci sarà la fumata bianca, dopo 7 mesi di proteste e richieste inascoltate di 84 sindaci. Anche in questa occasione, durante l’incontro, le fasce tricolori manifesteranno davanti alla sede del Ministero. Oltre alla richiesta di accesso agli atti per verificare il rispetto della convenzione con la società Autostrada dei Parchi, soprattutto per quanto riguarda il piano di investimenti, non smentito, che prevede interventi per 3 miliardi, i sindaci ribadiscono le richieste avanzate sin dal 1 gennaio: immediata sospensione dell’aumento delle tariffe in vigore dal primo gennaio 2018; creazione di un tavolo istituzionale, con la presenza della delegazione degli amministratori, per ridefinire i criteri di determinazione delle tariffe; declassificazione del tratto urbano che dalla barriera di Roma Est arriva fino alla tangenziale romana (evidenziando la disparità di trattamento nel pagamento del pedaggio tra ingresso-uscita da Roma) nonché di quei tratti classificati impropriamente montani in “non montani”. Anche la sicurezza non è argomento di secondo piano, con orsi, cervi, animali selvatici che troppo spesso invadono la carreggiata: nei giorni scorsi nei pressi dello svincolo direzionale di Torano, direzione Roma, tra Magliano dei Marsi e Borgorose, un cervo ha coinvolto una Audi A6, che ha urtato contro il guard rail (ricoverato a L’Aquila il conducente estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco) e ha divelto la segnaletica verticale, danneggiando altre due vetture. L’impatto ha fatto rimbalzare il cervo sul lato opposto della carreggiata, colpendo un’Alfa Romeo 147. Dal casello di Valle del Salto a Roma il pedaggio dal 1 gennaio costa 9,90 euro. Da mesi i sindaci del Cicolano e delle aree coinvolte combattono contro i rincari coinvolgendo anche il Ministero per riportare la situazione alla normalità.

Francesca Sammarco