Il presidente Mattarella ha reso omaggio a Simona Monti

Sono stati ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica Mattarella i familiari delle vittime dell’attentato di Dacca, insieme al gruppo di ciclisti che, in prossimità della giornata in memoria delle vittime degli attentati, che si celebra il 9 maggio, hanno dato vita ad una pedalata del ricordo. Prima di giungere a Roma i ciclisti, partiti dal Friuli, hanno fatto un tour che ha toccato tutti i paesi e le cittadine natali delle nove vittime dell’attentato del luglio del 2016 e, proprio martedì 8, in chiusura del giro del “Bel Paese”, i ciclisti sono giunti a Magliano Sabina, paese di Simona Monti. Ad accoglierli, oltre ai familiari, c’era anche l’amministrazione e molti cittadini che ancora oggi vivono con dolore il ricordo di quella tragica notte dell’attentato e dei giorni a seguire e, a loro, si sono voluti aggiungere anche i ciclisti amatoriali di Firano, i “Raccapezzati”. Tanta la commozione in Comune dove il sindaco Alfredo Graziani ha voluto dedicare toccanti parole di ricordo a Simona. Struggente, poi, la consegna al padre di Simona di tutti i telegrammi e i messaggi arrivati in Comune in quei giorni di cordoglio. “Il presidente Mattarella - ha raccontato il padre di Simona, Luciano Monti - nel suo discorso ha voluto ricordare tutte le vittime morte a seguito di un attentato terroristico, dagli anni Settanta fino ad oggi. E naturalmente anche di quelli dell’attentato di Dacca. Simona, quella sera, era uscita per salutare alcuni amici che aveva incontrato mentre lavorava per conto di un’azienda di Cuneo. Si trovava in quel Paese perché nel suo non ha avuto modo di realizzarsi”. Era in procinto di tornare e lo avrebbe fatto per cominciare un nuovo capito della sua vita, insieme alla sua famiglia, al suo compagno e al piccolo Michelangelo che portava in grembo. La follia omicida dei terroristi glielo ha impedito. “Quello che il presidente Mattarella ha voluto sottolineare - ha concluso Luciano Monti - è che, al di là di questi terribili eventi, è la Democrazia ad aver vinto”.

Sara Pandolfi