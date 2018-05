Via ai matrimoni con rito civile nelle grotte di Val de' Varri

La pioggia non ha rovinato la giornata di festa alle grotte di Val de’ Varri e molte persone hanno potuto partecipare alle visite guidate nei due rami (archeologico e fossile) e degustare i prodotti tipici. E’ il primo anno che vengono aperte con la gestione della società Aliena di Carsoli, che si è aggiudicata il bando pubblicato dal comune di Pescorocchiano. E’ esperta nel settore (ha in gestione anche le grotte di Pietrasecca in Abruzzo) e ha realizzato spot pubblicitari radiofonici, video per i circuiti cinematografici, profilo Facebook con il calendario delle visite e il 24 giugno ha organizzato una giornata a livello nazionale per “speleodisabili” . C’è ottimismo per un lancio turistico di qualità, che il territorio aspettava da molti anni. “Queste grotte, tornate al loro splendore, devono essere volano alle attività ricettive di Nesce, Leofreni, Poggio San Giovanni e ristorative di Pescorocchiano e Val de’Varri, far conoscere i prodotti tipici, facendo rete per un turismo che rispetti il territorio – dichiarano all’unisono il sindaco Ilaria Gatti, il vicesindaco Graziella Cardone e il consigliere Luciano Bonventre - Con delibera di giunta che firmeremo nei prossimo giorni, le inseriremo nei luoghi più caratteristici dove è possibile celebrare matrimoni civili (insieme al Belvedere di Pescorocchiano e all’antica Ara di Torre di Taglio ndr)”. Sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000 (Sic), le grotte sono chiuse al pubblico da gennaio ad aprile, per proteggere la riproduzione di due specie rare di chirotteri (di origine greca), che in questi anni sono passati da 200 a circa 500 esemplari. Si trovano al centro di una rete di sentieri: il cammino dei Parchi (che parte da Roma), il cammino dei Briganti (da Sante Marie in Abruzzo), il sentiero Europeo E1 (da Capo Nord a Capo Passero), il sentiero dei Santi e Briganti (da Fiamignano) e il sentiero progettato dal Comune, che dal Passo de’ Varri (a 1050) metri, collega le grotte al lago del Salto. “Useremo i fondi dei Piani di Sviluppo Rurale 2014/2020 per metterle in linea con le misure di conservazione indicate dalla legge regionale per la gestione e conservazione di un Sic”. Dal 1981 c’è anche il vincolo archeologico del Ministero dei Beni culturali, per i ritrovamenti risalenti all’ età del bronzo medio, rinvenuti nel ramo sinistro e conservati al Museo Archeologico del Cicolano. Molti secoli dopo furono anche ricovero di briganti.

Francesca Sammarco