La truffa del pesce congelato

Spacciandosi per una nota ditta per il commercio di prodotti ittici del centro Italia, truffava produttori spagnoli per più di 100mila euro. Il giro è stato scoperto a Borgorose dai carabinieri del comando Compagnia di Cittaducale: M. G., calabrese classe 1968, proveniente da Latina, che è stato fermato nella tarda serata di mercoledì presso il casello della A24 mentre si allontanava con ben 17mila colli di prodotti ittici congelati provenienti dalla Spagna. L’uomo, fingendosi un dipendente di una nota azienda italiana per il commercio di pesce, aveva poco prima caricato sul suo autocarro con rimorchio più di 100mila euro di merce in un’azienda di Borgorose, ma qualcosa non ha funzionato e ad aspettarlo al casello ha trovato i carabinieri. I carabinieri della Compagnia di Borgorose hanno avuto anche il modo di ricostruire come veniva messa in piedi la truffa. La persona calabrese, spacciandosi per delegato di un inconsapevole intermediario commerciale per prodotti ittici italiano, contattava due grandi aziende spagnole con le quali concordava la spedizione in Italia di derrate di gamberi, calamari e scampi congelati per un valore di 100mila euro. La merce arrivava regolarmente in Italia presso la ditta di stoccaggio di Borgorose, in cui attendeva di essere ricevuta dall’acquirente italiano. Sul posto però si presentava appunto M. G. con tanto di timbro falso per i documenti di viaggio e autorizzazione al carico, prelevava la merce e si dileguava, lasciando gli spagnoli in attesa di un pagamento da parte di una ignara ditta italiana, che non sarebbe mai arrivato. Il camion guidato dal truffatore è stato perquisito ed effettivamente i sospetti della truffa in corso si sono concretizzati. Il timbro in uso all’autotrasportatore non era riconosciuto dal falso acquirente italiano con sede in Toscana, ignaro di tutto, che non aveva mai effettuato ordini in Spagna né tantomeno incaricato nessuno a prelevare pesce in Borgorose. Per tali motivi, M. G. è stato arrestato in flagranza di reato per “truffa aggravata” e, quindi, portato nella camera di sicurezza del comando provinciale Carabinieri di Rieti a disposizione del pubblico ministero della procura della repubblica di Rieti, Francia, titolare del relativo procedimento penale. Il pesce congelato è stato invece rispedito rispedito in Spagna all’azienda che si era vista commissionare l’ordine rivelatosi poi frutto di una articolata truffa internazionale.