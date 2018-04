Un milione per aziende e popolazioni del cratere: i progetti diventano realtà

I progetti sono stati selezionati e finanziati e il 20 aprile saranno firmate le convenzioni con i referenti dei progetti: imprese, enti e associazioni delle aree del cratere sismico reatino. Un milione di euro (935mila per essere precisi) che finiranno dritti dritti sul territorio a sostegno delle aziende di Cittareale, Leonessa, Rieti - solo per fare degli esempi - e per finanziare progetti di utilità sociale. Un piccolo grande aiuto che porta la firma di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil: sono stati loro a promuovere la raccolta fondi a favore delle popolazioni del centro Italia, grazie alla quale sono stati finanziati ben 91 progetti - delle 354 iniziative progettuali presentate a seguito dell’avviso di finanziamento lanciato a dicembre scorso - tra Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo per complessivi 6 milioni 797mila 424 euro raccolti. Di questi, 4 milioni e 400mila euro andranno al tessuto imprenditoriale, cifra che per il Reatino ammonta a 700mila euro; i restanti 2 milioni e 100mila euro finanzieranno progetti di utilità sociale, di cui 235mila euro circa per il nostro territorio. Complessivamente, quella somma servirà ad acquistare 19 minibus e 4 ambulanze, a realizzare 6 mense scolastiche, arredi per le scuole, attività sportive e altri servizi diretti alla popolazione su progetti realizzati dai Comuni e dalle associazioni che operano nei territori del cratere. Per quanto riguarda la parte dell’avviso rivolta al lavoro e alle attività economiche, le donazioni raccolte finanzieranno progetti che dovrebbero consentire, orientativamente, la creazione di circa 180 nuovi posti di lavoro e il consolidamento di almeno altri 600, numeri questi spalmati sulle quattro regioni del centro Italia interessate dagli eventi sismici dal 2016 in poi. Il 20 aprile, come detto, saranno sottoscritte a Rieti le convenzioni con i referenti dei progetti selezionati e quindi avrà inizio la fase operativa dell’iniziativa. Confindustria, Cgil, Cisl e Uil tengono a precisare che, come per analoghe precedenti iniziative, è stato creato un sito dedicato (www.comitatosismacentroitalia.org) sul quale è possibile visionare, per la massima trasparenza e tracciabilità dei finanziamenti, tutti gli step relativi alla realizzazione dell’iniziativa di solidarietà.

Monica Puliti