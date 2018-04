Maria Federici è tra le più longeve d'Italia: ha festeggiato 110 anni

"Love is in the sky", il ritorno agli anni '80 dei My Mine

Roma, (askanews) - E' on line il nuovo video del singolo di una delle band simbolo dell'italo-disco anni'80 che torna con una nuova formazione e un nuovo album. Si intitola "Love is in the sky", è il primo estratto dell'album "83-18" che decreta il ritorno dei My Mine, una delle band simbolo dell'italo-disco anni '80, che si ripresenta sulle scene con una formazione, arricchita dalla potente ...